Londres trata de acercar posiciones con la Unión Europea sobre el Brexit

Reino Unido y la Unión Europea están acercando posiciones hacia un compromiso legal sobre el Brexit (salida británica del bloque) que la premier Theresa May espera sea aprobado por el Parlamento británico. May busca algunos cambios en el Brexit antes de someterlo a otra votación parlamentaria. Si fracasa, May deberá decidir si retrasar el Brexit o poner en peligro a la 5ª mayor economía del mundo y sacar al país del bloque sin un acuerdo el 29 de marzo. (AP)