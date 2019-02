Si te he visto... “Es hijo de mi hermana, no mío, y no lo veo hace cinco años”, dijo Ernestina

| Publicado en Edición Impresa

“Debido a las reiteradas confusiones aclaro: no soy Federica”, escribió Ernestina Pais, desligándose del mal momento que atraviesa su hermana por la detención de su hijo Dante, acusado de robo.

Sorprendió la aclaración de la locutora, tanto, que los tuiteros no se la dejaron pasar.

“Sé que no es tu hijo, es tu sobrino, ¿no es familia?”, la cuestionó un usuario de la red social, y ella contestó: “¿Qué tiene que ver? No lo crío yo y no lo veo hace cinco años”.

Tras varias críticas por su aclaración, Ernestina le contestó a un usuario que le recriminó la falta de empatía con el mal momento que atraviesa su hermana: “Lo estoy ayudando pero no lo hago público”.

Harta de los cuestionamientos, siguió contestando reclamos. “No es mi hijooooooo es el de Federica. Ok? Escribile a ella”, le dijo a otro tuitero.

Al parecer, Ernestina se cansó de recibir mensajes intimidatorios de usuarios que, según dijo, la confunden con su hermana. Por eso, explicó, hizo la “aclaración” que enfureció a varios.

Días atrás, Federica, entre llantos, había pedido “piedad” por la catarata de odio que dijo estar recibiendo, y aseguró que si su hijo es culpable, tendrá que pagar.

Ese escarnio social que las hermanas Pais están recibiendo se debe, en gran medida, al apoyo que las dos han hecho al gobierno kirchnerista. En este sentido, sorprendió ayer una defensa inesperada. Sobre todo, viniendo de alguien que tiene siempre la lengua lista para disparar.

Sorpresivamente, fue Alfredo Casero el que se diferenció de las críticas y enfatizó que los cuestionamientos a la conductora tienen que ver con sus afinidades políticas.

“Córtenla con Federica Pais. Ella no tiene la culpa, no se la puede matar por lo que piensa. No sean 678. Tiene una cruz como todos. No sean conchudes”, tuiteó.