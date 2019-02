Guaidó pudo burlar el control chavista un día antes del operativo de ayuda

Pese a que el festival se desarrolló en calma, se teme que hoy se produzcan graves incidentes cuando se intente traspasar las fronteras con los víveres. La ONU pidió no usar la fuerza contra manifestantes

CÚCUTA

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se robó ayer el show en el multitudinario concierto “Venezuela Aid Live”, celebrado en la ciudad colombiana de Cúcuta y en el que participaron más de 30 artistas de 10 nacionalidades ante unas 300.000 personas.

La aparición de Guaidó en el concierto fue precedida por su llegada en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana al puente de Tienditas, donde hay almacenadas al menos 600 toneladas de ayuda humanitaria para su país que se prevé sean ingresadas a Venezuela a partir de hoy y cuya distribución se teme que genere incidentes violentos.

Fue la primera salida de Guaidó del territorio venezolano desde el pasado 23 de enero, cuando asumió las competencias en forma interina del Ejecutivo, pese a la orden expresa del chavismo de que abandonara el país. Poco después en declaraciones públicas aseguró que las fuerzas armadas le ayudaron a burlar la prohibición.

El mandatario interino disfrutó, junto a los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, del cierre del espectáculo, a cargo del español Alejandro Sanz, del colombiano Juanes y de los venezolanos Chino y Nacho.

Allí fue aclamado por centenares de miles de personas, muchas de ellas venezolanos que migraron a Colombia por la crisis política, económica y social que vive su país.

Guaidó tuvo que caminar cerca de una zona que estaba atiborrada y en la que algunos aprovecharon la situación para tomarse una foto con él o simplemente darle la mano.

Luego subió al escenario, invitado por Nacho, junto a Duque, Piñera, Benítez y Almagro. Pese a que no estuvo mucho tiempo en la tarima, el grito de “Guaidó, Guaidó” retumbó en el escenario, al tiempo que muchos sacaron sus celulares y comenzaron a grabar videos del presidente interino, a quien no esperaban ver en el “Venezuela Aid Live”. Horas antes de la llegada de Guaidó, el concierto vivió momentos emotivos con presentaciones como las del español Miguel Bosé, la del venezolano Danny Ocean o la del argentino Diego Torres, quien sacó más de una lágrima con su reconocida “Color esperanza”.

Los más de 300.000 asistentes, según la organización, aplaudieron a Bosé cuando dio un discurso en el que criticó a Maduro y le pidió a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, que visite Venezuela.

Por su parte el titular de la ONU Antonio Guterres reclamó que no se use la fuerza contra los manifestantes, sin embargo el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró a Guterres que el Ejército no va a atacar a personas desarmadas ante la operación humanitaria que la oposición prevé llevar a cabo este sábado, pero dejó claro que los militares defenderán el territorio de “cualquier agresión armada

El conciderto se prolongó por más de ocho horas y en él hubo variedad de estilos musicales, desde pop y reguetón, hasta vallenato.

Los aliados de Guaidó, que ha sido reconocido por medio centenar de países como el presidente legítimo, esperan que el concierto masivo y el esfuerzo por ingresar la ayuda marquen un punto de inflexión en el que se consolide un gobierno de transición. Pero, Maduro no ha mostrado indicios de ceder. Maduro sostiene que la ayuda es un complot del gobierno de Donald Trump para derrocarlo y está decidido a impedir el ingreso a Venezuela. (AP, EFE y AFP)