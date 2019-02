ADIP va por otro paso en el Regional Federal

| Publicado en Edición Impresa

ADIP, uno de los escoltas del Grupo 5 del Torneo Regional Federal Amateur, buscará esta tarde dar un nuevo paso hacia la clasificación a los Play Off, cuando a partir de las 18 y con el arbitraje de Martín Ferreira, reciba en 10 y 485 a Social Pila, que también es escolta del líder Everton (juega mañana ante Las Campanas), en el marco de la 5ta fecha.

El Naranja sabe que tiene una gran oportunidad de sumar de a tres y consolidar su presente ante un rival que seguramente llegará a Villa Castells a no especular.

GANÓ CRIBA

CRIBA avanzó ayer a las semifinales de la Copa de Campeones 2019, al derrotar por 2-0 a Curuzú Cuatiá, en el barrio Aeropuerto. Alan Bonifacio y Sebastián Rendani marcaron los goles del Azulado, que aún no tiene rival para la próxima instancia.

La Copa de Campeones continuará el miércoles que viene con el partido entre Estrella-Nueva Alianza, que por cuestiones climáticas no pudo jugarse ayer. El ganador de esta llave se enfrentará con Everton, que aguarda en semifinales.

En tanto que el partido entre Villa Montoro y Villa Lenci aún no tiene fecha, pese una protesta de For Ever, que debe resolver el Tribunal de Disciplina.