Dorados ganó por penales y Diego se acordó del ‘90

El abrazo que se dio con el arquero Servio y todo el plantel de Dorados, fue épico y soltó a Maradona que en ante la prensa soltó una anécdota de Italia ‘90 en la definición por penales ante la azurra: “Todo el estadio me silbaba, fui caminando a la pelota y me fui diciendo ‘si errás sos un botón’, llegué a la pelota y Zenga me dice: ‘Nos conocemos Diego’; ‘sí, te hice un montón de goles’ le dije yo. Si hacía el gol, Argentina se clasificaba, lo hice, patea Serena, lo ataja Goyco y Maradona dejó afuera a Italia”, completó.