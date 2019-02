¿Sale raqueta, entra alfajor? Quién es el nuevo novio de Pampi

Heredero de Balcarce, se llama Mariano, tiene 32 años y una hija de 10. Para conquistarla, se tomó un jet privado y la visitó en Miami

Intentó volver con Pico Mónaco pero al final se separó definitivamente. Esa noticia se anunció el 28 de enero y desde entonces no se le conoció pareja. Pampita estaba soltera... Y parece que ya le consiguió reemplazante. Desde su última separación de Pico Mónaco, la modelo no había vuelto a mostrarse con otro hombre. Tras la ruptura, la modelo viajó a México y Miami para alejarse del ojo de los medios y dejar que la agenda se corriera de su vida personal.

Durante su estancia en los Estados Unidos, ella participó en los premios Lo Nuestro. Pero ya de vuelta por estas pampas, la diosa decidió salir como una chica más, a disfrutar la noche yendo al cine.

Por supuesto, lo que llamó la atención fue que lo hizo acompañada por un motoquero muy fachero.

En eso estaba Pampi, cuando no zafó de ser fotografiada por un paparazzi junto al desconocido joven.

La modelo y su cita eligieron ver la cinta coronada con el Oscar a Mejor Película. “Anoche, Pampita fue a ver #GreenBook con un amigo motoquero”, escribió Ángel de Brito, quien compartió dos fotos de la parejita en su cuenta de Twitter.

Pasaron las horas y conforme subió la expectativa al respecto, se supo quién era el galán. Se llama Mariano Balcarce y salió del anonimato gracias a una nota que le hicieron en el programa de Oscar González Oro en Radio 10.

“SÍ, ESTAMOS JUNTOS”

Ahí, el conductor leyó al aire un mensaje del joven empresario confirmando la relación con la modelo: “Sí, estamos juntos”.

Por lo que trascendió en los medios, el joven tiene 32 años, y también es padre de una niña de 10 años. Según se publicó, no es la primera vez que lo relacionan con modelos.

Además, es heredero de la familia dueña de la empresa que se dedica a fabricar los famosos alfajores. También es el creador de la marca Rock & Drive, que organiza eventos de motos y autos custom.

Parece ser que este muchacho porta una billetera abultada. Es que, a poco de conocer a la modelo, la invitó a tomar un café pero ella estaba en Estados Unidos. Fue entonces cuando el empresario sin ningún problema se tomó un avión y fue a visitarla. El gesto, según comentan, la deslumbró por completo y allí empezó una relación todavía no oficial.

Es sabido que, siempre que puede, Pampita cultiva el perfil bajo. “Si se mostró con su acompañante, todo indicaría que está cerca de blanquear su nuevo romance”, especulan algunos.

A finales de enero, la modelo publicó un tuit para confirmar el fin de su relación con el ex tenista. La relación con Pico no venía nada bien.

“Decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos muchos y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir ese momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, escribió.

Por entonces, ella prefirió no dar más precisiones sobre los motivo de la ruptura, aunque en una reciente entrevista habló al respecto: “Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con la relación de pareja. No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no”.

Pampita, por ahora, prefirió no hablar de esta picante versión.