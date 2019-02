R. Kelly quedó libre y lo primero que hizo fue comer hamburguesas

| Publicado en Edición Impresa

El cantante R&B R. Kelly firmó autógrafos y saludó a un fan que gritó “¡te amo!” cuando se detuvo en un McDonald’s de Chicago tras pagar una fianza para quedar libre mientras se realiza su juicio por abuso sexual.

Ese, parece, fue su primer deseo: el músico aparece en videos dentro del McDonald’s con sus acompañantes ordenando comida y sentado en una mesa. Lleva gafas para sol, un abrigo de invierno y una remera negra. Un admirador le gritó “¡te amo, te amo, te amo!” cuando Kelly se subía a una gran camioneta Mercedes. El músico lo saludó. Imágenes aéreas muestran a Kelly entrando después a un bar de puros en el lujoso barrio de Gold Coast.

R. Kelly se declaró no culpable de una acusación de diez cargos criminales por abusos sexuales a tres menores de edad y después quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 dólares. Salió de la prisión de Chicago, no ofreció declaraciones a la multitud de periodistas que le esperaban y se subió a un vehículo de color negro. Antes, el artista, de 52 años, había aparecido brevemente en la audiencia judicial en un tribunal de Chicago vestido con el traje anaranjado característico de los presos y se declaró no culpable ante el juez LeRoy Martin, que lleva el caso.

La fiscal de distrito encargada, Kimberly Foxx, ha indicado que los diez cargos criminales que afronta el cantante se refieren a cuatro víctimas, tres de las cuales tenían en el momento de los hechos menos de 17 años. De ser declarado culpable, R. Kelly sería condenado a entre tres y siete años de prisión por cada una de las acusaciones.