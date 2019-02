Entre carambolas y bandas, el último refugio de los billares sigue resistiendo en la Ciudad

Cuna de campeones, el juego sigue vivo en las históricas mesas del club Lavalle. Pero sus cultores sostienen que ya no prende en los jóvenes y temen por su desaparición

Por RICARDO CASTELLANI

Las bolas van y vienen danzando sobre el paño verde tras los certeros golpes que las impulsan, tiza y efectos de por medio. Bailan sobre las seis mesas entre una veintena de jugadores de billar y de otros tantos espectadores maravillados con las destrezas de los primeros. Son mesas con historia, de más de 80 años, que albergaron a los mejores jugadores de la Ciudad, dueña de una tradición y una escuela que en su momento tuvo a los mejores jugadores del país. Y que aún lo son, ya que en la actualidad juegan sobre esas mesas dos multicampeones argentinos. Pero ya no es lo mismo que antes.

“El nivel de juego en La Plata sigue siendo excelente -dice Carlos Monzani, el “billardista” del club Lavalle- pero el público no se renueva, en las generaciones más chicas el juego no prende, y los que jugamos somos siempre los mismos, unas 80 personas que amamos al billar”.

Porque el club Lavalle, en la calle 34 entre 9 y 10, es el último refugio para los amantes de este juego en la Ciudad. Allí están las seis mesas que, hace más de 80 años, pertenecieron al Club de Billar La Plata, que con el tiempo se debió fusionar con el Lavalle para darle forma a la actual “Asociación de Fomento, Biblioteca y Billar Club Lavalle”.

“Son mesas históricas -sostiene Monzani- que prácticamente no tienen precio, aunque en el mercado una buena mesa de billar esté por encima de los tres mil dólares. Y a las que también cuesta mucho mantener, porque cada paño, que debe cambiarse al menos una vez por año, vale más de 12 mil pesos. Después están los juegos de bolas, que son importadas y también muy caras, y los tacos. Pero aquí, por lo general, cada jugador trae su propio taco y su tiza. Y al que no lo tenga, se lo prestamos. Cabe destacar que un taco puede valer desde 2 mil a 30 mil pesos”.

En sus tiempos de esplendor, el club llegó a tener más de 300 socios, aunque hoy no sean más de 100. Y la mayoría de ellos juegan al billar, con una media de 45 años para arriba, en lo que consideran es “su segunda casa”.

“Algunas disciplinas se fueron perdiendo -cuenta Monzani- como la variante “fantasía”, “el cuadro” o el “casín”. Hoy más que nada se juega “carambola libre”, a “3 bandas”, “a las 20” y “5 quilles”. Y en esta última tenemos en La Plata a dos figuras nacionales, que son Marcelo Mendy y Eduardo Cortés, varias veces campeones argentinos, que son el presidente y el vice del club respectivamente”.

“El billar es un juego hermoso y sería extraordinario que no se pierda -agrega Monzani- pero varias veces quisimos hacer funcionar una escuela para nuevas generaciones y no hubo caso, a los chicos de hoy no les interesa”.

“La Plata fue cuna de campeones y lo sigue siendo actualmente, pero no hay renovación”

“Lo mismo que pasa en La Plata está pasando en otras ciudades -apunta Eduardo Cortés, el vicepresidente del club- salvo excepciones como Rosario o el interior de Córdoba. En el resto el recambio de jugadores es muy menor, aunque deportivamente Argentina es una potencia mundial en billar, y La Plata en particular una cuna de campeones y con una ´escuela´propia, con jugadores descollantes como en su momento lo fue el fantasista Carlos Tossi, actualmente un poco retirado, que fue subcampeón mundial de la especialidad”.

El mismo Cortés fue siete veces campeón argentino en la variante “5 quilles” y actualmente ranqueado entre los cinco primeros del mundo, mientras que el actual presidente, Marcelo Mendy, fue 11 veces campeón argentino de la misma especialidad y tres veces tercero en el mundo.

“Pese a que no hay recambio de jugadores, Argentina sigue siendo una potencia -señala Cortés- en ´5 quilles´estamos segundos en el mundo detrás de Italia, aunque quedamos un poco lejos en ´3 bandas´, donde los europeos están siendo superiores”.

Mientras tanto, en La Plata son una quincena los jugadores federados en la “Federación Argentina de Aficionados al Billar” que salen a competir con los mejores del país. Dentro de ese grupo, Mendy y Cortés tienen la categoría de “maestros”.

“Pero en el club no hay diferencias -asegura Cortés- todos jugamos con todos. Acá lo importante es la camaradería y el amor por este juego que, esperamos, no desaparezca nunca”.