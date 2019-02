La visita del camarista Martín Ordoqui a la Unidad 9 y más escuchas que salpican a todos

Los audios corresponden a dos de los imputados: el convicto que recibió un arresto domiciliario y su pareja, la falsa abogada

Nuevas escuchas incorporadas a la causa que investiga el presunto pago de “favores judiciales” en La Plata, siguen revelando las vinculaciones entre el camarista Martín Ordoqui; su secretaria, María Eugenia Mercado; la “falsa abogada” Lidia Perna y su pareja, Ariel Heine (imputado, entre otros delitos, por apropiación de terrenos). Mercado, Perna, Heine y otro acusado, Enrique Petrullo, están presos (Mercado esperando a que se resuelva una morigerada), mientras que Ordoqui fue suspendido y enfrenta un jury.

En el material, al que accedió este diario, Perna y Heine hablan de la “visita” que el titular de la Sala 5 de Casación (al que aluden siempre por su nombre de pila, Martín), le hizo a Heine mientras estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata, antes de otorgarle la prisión domiciliaria, el 1 de marzo de 2018. La sospecha más firme es que por ese beneficio Heine pagó una suma abultada.

En la transcripción de los audios, la voz de Perna siempre aparece como (A) y la de Heine como (B).

A- A ver a cuántos detenidos debe haber que le vaya a darle el Juez la libertad ahí.

B- ¿Qué me lo den ahí? No, mortal, la verdad mortal, buenísimo.

A- Para que lo creas, para que creas que es efectiva ¿Me entendés?

B- Si ¿Viste? Terrible. Ahora te digo eh… estaba serio Martín.

A- Estábamos serios pelotudo porque yo entré como la Doctora Perna ¿Me entendés? Y vos agarras y me decís ‘yo me hablo con ella todos los días’, decime que diría el Jefe del Servicio (risas) porque...

B- Y si. Qué me importa de lo que diga el Servicio Penitenciario, no me importa. Olvidate, aparte está todo bien ahí.

En otra comunicación, la pareja sigue charlando sobre los pormenores de aquel encuentro

A- Que pidan que te bajen, a ver…antes de que vos llegaras, el director, abrió el paraguas y ya lo notificó a Martín que eh… te va, te van a dar un traslado especial. Pero lo que él aviso, que ya abrió el paraguas, viste como diciendo, si pasa algo, yo ya tengo el aval del juez que bajó acá, cuando nosotros salimos Martín redactó un acta en el servicio penitenciario, que te había ido a ver él en persona.

B- Ah mirá, eso le sirve como para que ya, ya me dijo las pautas de todo lo que tiene que decirme Marconi entonces.

A- Exactamente, eso es lo que nosotros vamos a jugar mañana ¿Me entendés?

B- Está bien, él necesita una solución ahí en Casación, para, están haciendo una apelación en Casación no sabe en qué sala cae, pero bueno, es manejable

(...)

B- Ahora le cocino, decile a Martín que le cocino al toque, encima me dice, te caigo de sorpresa cuando yo quiera, sabés por qué lo puedo hacer me dice, si ya se no tengo ningún problema, ya veo que cae a las dos de la mañana en pedo medio en bolas. Tampoco esa.

A -Se acomodaba las bolas en el calzoncillo, le digo ¿es necesario? ¿Es necesario que hagas todo eso? Le digo, y ahora te voy a hacer un cariño, me hacés un cariño y te juro que te quiebro los dedos le digo yo, ni se te ocurra acercarte porque si hay algo…

B- Y me dio la mano a mi ¿se lavó la mano?

A- Sí, si, cuando salió, porque lo jodíamos con Eugenia

B- Ah, ah

A- Este dice, ahora las beso, vos no tenes una idea, me cago en tu, te meto un cortito

(...)

A- Pero boludo, nos habían atendido con toda la comisión, nos llevaban de acá para allá, que uno que otro, que la puerta que no, que señor, que señora, que pito que flauta, a ver, yo no tenía los documentos encima ¿entendés? Y me dice, el director que eh… no tenés los documentos, ‘la garantía de la señora Perna soy yo, le dice Martin, haciéndose el…, está bajo mi custodia’, yo me cagaba de risa boludo.

(...)

A- Cartera, teléfono, sabes cómo sonaban las alarmas de todos lados, no, déjenlos pasar decían, déjenlos pasar

B- Olvidate

A- Nos cagábamos de risa pero nos cagábamos de risa eh...

Otro contacto telefónico entre Heine y Perna vuelve a develar la participación de Mercado en la presunta maniobra.

A- Esperame un segundo, que te hago…

(Suena el audio de un mensaje que la secretaria de Ordoqui envió a otro teléfono celular que utilizaría Lidia Perna):

Mercado- Hola amiga, si se da a fin de hora, se acaba de rechazar el hábeas, este… por… dicen que es por falta de condiciones de agravamiento en la detención así que nada.

(...)

A Mercado también la complican las escuchas en la que Perna refiere que está al tanto de las circunstancias en las que se otorgó el arresto domiciliario y la “retribución económica”.

A - Yo en paralelo que hice, hablé con Eugenia; le digo, no me interesa Eugenia, decile que sí, tirá para adelante con que sí, entonces yo que le digo, Fabiana (esposa de Heine) estaba viendo la situación, me dice ¿tenés la plata? Le digo, quedate tranquila que yo eso lo tengo, le digo a Pablo que se vaya ahora a buscarla, este… pero, pero. Porque con esa… coqueteada de la notificación, no Eugenia está que se la lleva el demonio.

Mercado fue detenida el 4 de diciembre pasado al salir de la casa de su ex jefe y pareja, Ordoqui.