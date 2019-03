Justin Bieber y un mensaje inquietante: "Recen por mí"

En su cuenta de Instagram sorprendió a sus fanáticos con un pedido sorprendente

En las últimas horas, Justin Bieber sorprendió a todos al publicar un extraño mensaje en su cuenta de Instagram. "Recen por mí", expresó a sus 100 millones de seguidores.

Con una foto en blanco y negro, en medio de Kanye West y Scooter Braun, el cantante dijo que "no la ha pasado bien" y que quiere mantener al tanto a sus fanáticos de su situación.

"He estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Sólo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias… la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas", indicó.

Su publicación obtuvo más de tres millones de "me gusta" y más de 65 mil comentarios donde sus seguidores manifestaron su apoyo y preocupación.