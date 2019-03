Advierten que muchos consultorios y clínicas ya no se pueden sostener

Entre el aumento de los costos y la caída de los valores de atención, “están destruyendo el sistema de salud”, aseguran las entidades médicas, que acusan a la dirigencia política de “desinterés”

| Publicado en Edición Impresa

Néstor Porras (Presidente de la Federación de Clíncas Bonaerenses).- “Necesitamos que se tome conciencia de que estamos con serios problemas. Las clínicas no sólo son una pieza clave en el sistema, sino la fuente de trabajo de 70 mil personas en la Provincia”

Eduardo Martiarena (Presidente de la CEMIBO).- “No podemos mantener los consultorios, no podemos renovar equipos, no podemos capacitarnos porque saltamos de un trabajo a otro… y a nadie parece interesarle que la salud está cada vez peor”

Jorge Mazzone (Presidente del Colegio de Médicos del Distrito).- “No debería sorprendernos que cierre otra clínica en La Plata: se están cerrando consultorios y servicios todos los meses. Si no se adecúan los valores a los costos actuales van a caer cada vez más”

Por NICOLÁS MALDONADO

nmaldonado@eldia.com

El jueves de la semana pasada, mientras el Colegio de Médicos del distrito publicaba en este diario una dura solicitada acusando a la dirigencia política de ser cómplice en la “destrucción total del sistema de salud”, otro centro médico cerraba sus puertas en La Plata por la imposibilidad de sostenerse en actividad. La decisión de la Clínica Privada del Centro -que implica no sólo la pérdida de empleos sino de un valioso espacio de atención neonatológica y pediátrica- fue confirmado por la Federación de Clínicas de la Provincia (FECLIBA) en el contexto de “la crisis del sector”.

“Los servicios públicos han venido aumentando en forma indiscriminada, los insumos resultan cada vez más caros porque están dolarizados y el valor de las prestaciones médicas quedó tan atrás que a veces ni siquiera alcanza para cubrir los costos”, detalla Néstor Porras, el presidente de FECLIBA, al explicar a trazo grueso por qué gran cantidad de clínicas y sanatorios se encuentran económicamente en jaque y corren riesgo de cerrar.

“Hay que atender a no menos de tres pacientes por hora para que se justique tener consultorio”

“No queremos salir a dar gritos, pero necesitamos que el gobierno y los financiadores tomen conciencia de que estamos con serios problemas y el riesgo es alto. Las clínicas y sanatorios no sólo son una pieza clave en el sistema de atención social sino la fuente de trabajo de más de 70 mil personas en la Provincia”, señala Porras al reconocer que el ahogo económico de los centros es el mismo que están sufriendo los médicos, con quienes comparten su preocupación por la sustentabilidad del sector.

Menos atemperadas, las entidades profesionales -que describen también un escenario en que los costos de la atención sanitaria son cada vez más pesados y lo que se paga por ella, cada vez menor- hablan directamente de un proceso de “destrucción de la salud” que afecta al sector público y privado por igual. “No debería sorprendernos que cierre otra clínica en La Plata –afirma Jorge Mazzone, el presidente del Colegio de Médicos-: se están cerrando consultorios y servicios de atención todos los meses, y si no se adecuan los valores a los costos de funcionamiento actuales van a caer cada vez más”.

“FIN DE LA ATENCION DE CALIDAD”

En una región donde dos terceras partes de los pacientes tienen cobertura de IOMA, los reclamos de los médicos apuntan en gran medida a los valores por consultas y prestaciones que paga la obra social provincial. “Los honorarios que reconoce IOMA se han ido cayendo a lo largo de los años hasta estar hoy hasta un 50% por debajo de lo que pagan otras obras sociales. Su bono de consulta básica, que históricamente estaba en 12 dólares, hoy está apenas 6”, dice Jorge Varallo, el presidente de la Agremiación Médica Platense al explicar la desproporción entre éste valor que reciben y el costo del mantenimiento de un consultorio en la actualidad.

“Todos los que tienen consultorios la están pasando mal y muchas clínicas se están fundiendo –afirma por su parte Eduardo Martiarena, presidente de la Concertación de Entidades Médicas Independientes de la Provincia (CEMIBO)-. Encima que los valores que paga quedaron completamente desactualizados, IOMA ni siquiera ha efectivizado todavía el aumento de honorarios acordado a fines del año pasado, un aumento que en términos globales apenas alcanza al 8% contra una inflación hasta cuatro veces mayor”.

Al se consultar por este reclamo, voceros de IOMA ratificaron el viernes la “voluntad de diálogo con las agremiaciones médicas” y aseguraron que su “principal objetivo es garantizar un servicio de calidad para los más de 2 millones de afiliados”.

“La obra social respeta los convenios vigentes y cumple con todos los pasos administrativos y de control que establece la Provincia para la ejecución de los aumentos definidos durante 2018. En este sentido, IOMA ha recibido recientemente el dictamen positivo de las distintas áreas de Gobierno y procederá a cumplimentar de los procedimientos legales y administrativos internos que permitan efectivizar dichas liquidaciones en el corto plazo que serán, en coincidencia con lo acordado, retroactivas”, señalaron desde la entidad.

Sin la materialización del aumento que reclaman los médicos, el bono de consulta básica de IOMA se paga hoy 250 pesos, una suma que la mayoría de los profesionales con consultorio consideran irrisoria frente a los costos de mantener un espacio de atención. “Entre el aumento de los servicios y la inflación, el alquiler de un consultorio cuesta hoy un 25% más caro que el año pasado pero IOMA nos sigue pagando lo mismo y con retrasos de hasta seis meses, por lo cual cuando cobrás ese dinero una tercera parte se la comió la inflación”, explica Leonardo Bortolotti, un médico especializado en clínica quirúrgica que hoy tiene seis trabajos, algo cada vez más frecuente en su ámbito profesional.

El administrador de un poli consultorio compartido por varios médicos contaba ayer que “el costo de la hora de consultorio, que siempre estuvo a la par de un bono básico de IOMA, hoy apenas alcanza para cubrir el alquiler (del inmueble), los servicios y los sueldos de las secretarias”. Es así que “los médicos necesitan atender a no menos de tres pacientes por hora para que se justifique la inversión”.

Turnos de veinte minutos para que la práctica de consultorio sea rentable, médicos que se reparten entre hasta seis empleos para redondear ingresos que antes reunían con dos, cada vez menos margen para mantener equipos tecnológicos o hacer cursos de actualización profesional…. De esto habla Jorge Mazzone cuando dice que “el bajo nivel de las remuneraciones está terminando con la atención médica de calidad”.

“UNA INDIFERENCIA TOTAL”

Frente a este panorama, que no es ciertamente nuevo pero que aseguran que se viene agudizando en los últimos años, lo que más alarma a las entidades médicas es el “desinterés de las autoridades políticas por frenar el creciente deterioro del sistema de salud”.

“Todos los que tienen consultorio la están pasando mal y muchas clínicas se están fundiendo”

“Estamos al borde del colapso: no podemos mantener las estructuras de atención, no podemos renovar la aparatología, no tenemos casi posibilidades de capacitarnos profesionalmente porque vamos saltando de un trabajo a otro… Y a nadie parece interesarle que el sistema de salud está cada vez peor”, sostiene Eduardo Martiareana.

“Nuestra sensación –dice el dirigente de la CEMIBO- es que los actores principales, que somos los pacientes, los médicos y las clínicas, ya no tenemos ni voz ni voto. Fuimos totalmente desplazados de escena y hasta la opinión de la secretaria de una obra social hoy pesa más que la nuestra en el ejercicio de nuestra profesión”.

Lo misma queja repite Mazzone desde el Colegio de Médicos local. “Están cerrando consultorios porque los médicos no pueden cubrir la luz y el alquiler; los sanatorios están quebrados; muchos servicios tercerizados abandonan las clínicas por no poder sostenerse; hay un enorme vaciamiento de recursos humanos en el sistema público y los hospitales están cada vez peor… pero frente a esto no hay tampoco ninguna respuesta. Cuando vamos a plantear estas cosas nos encontramos con una indiferencia total”.

Lejos de la “indiferencia” que señalan los médicos, desde el ministerio de Salud enfatizan los esfuerzos que ha puesto en los dos últimos años el gobierno de la Provincia por “reconstruir” la infraestructura sanitaria provincial.

“La Provincia, a través del ministerio de Salud, fue siguiendo distintos lineamientos para mejorar y reconstruir el sistema sanitario. Producto de ese trabajo es el Plan de Guardias, que desde 2017 hasta hoy ha invertido 1.958 millones de pesos en infraestructura edilicia y 150 millones de pesos en equipamiento mobiliario, y que este año prevé una inversión total de 622 millones de pesos más. A su vez, el Plan de Guardias invirtió el año pasado 450 millones de pesos en equipamiento de bajo y mediano costo, y prevé invertir este año otros 400 millones para la incorporación de tomógrafos, resonadores y angiógrafos”, detallaron voceros del ministerio.

“Se está trabajando además en la reconstrucción del primer nivel de atención mediante un plan que lleva invertidos 25 millones de pesos en la mejora de salas barriales municipales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Con esto se busca ordenar la demanda para que la comunidad pueda acudir a los salas barriales y desde ahí ser derivadas a los hospitales de mayor complejidad. Con este mismo propósito 94 municipios han sido integrados ya al SAME Provincia y se entregaron más de 300 ambulancias que benefician de manera directa la atención de 12 millones de bonaerenses”, aseguraron desde el ministerio de Salud.