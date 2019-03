Reconocida banda surcoreana de k-pop surcorena estrenó clip con el homenaje a Luis Miguel

Desde que en octubre pasado sorprendieron con el cover de Ahora te puedes marchar, todos los fans de Super Junior y otros tantos de Luis Miguel estaban esperando que el grupo de k-pop estrenara el videoclip de la canción. Y este viernes fue el día en que la espera terminó.

Con una chaqueta negra de cuero y una peluca rubia desaliñada, Cho-Si Won, uno de los vocalistas, canta en español e imita las expresiones del “Sol de México”.

Pero no es el único, ya que Yesung, Shindong, Ryeowook, y el resto del grupo también se caraterizaron para imitar a la perfección el clásico videoclip de Luismi, quien se presentó hace unos días en nuestro país con tres exitosos conciertos.

Y como era de esperarse, en sólo un par de horas el video de los idols se volvió viral en redes, ya suma miles de visitas y sacaron aplausos por aprenderse los icónicos pasos del astro mexicano y homenajearlo en esta canción, que es muy fiel a la original.

Si bien esta es la primera vez que Super Junior realizan un cover en español de Luis Miguel, no es la primera vez que incursionan con canciones en español, ya que lo hicieron con One more time, en la que colaboraron con Reik, Lo siento, con Leslie Grace y Mamacita.

El grupo que debutó el 2005 en Corea del Sur, y que actualmente cuenta con 8 integrantes, visitó nuestro país en enero para presentarse en el SM Town Live Santiago, donde compartieron escenario con Red Velvet, EXO, Hyoyeon y Yuri (ambas ex Girls’ Generation), parte de NCT y otras estrellas del k-pop de SM Entertainment.