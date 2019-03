Advierten que hay pocos dólares para frenar una posible corrida

| Publicado en Edición Impresa

Dos consultoras coincidieron ayer en sendos informes que a pesar de la abundante cantidad de reservas con que cuenta el Banco Central, éstas serían escasas para prevenir un nuevo episodio de estrés. Ecolatina advirtió que a pesar de que los desembolsos anunciados del Fondo Monetario Internacional (FMI) , el monto diario de venta de sólo 60 millones de dólares diarios “luce acotado para prevenir episodios de estrés”. En ese sentido, la consultora explicó que si las presiones cambiarias se intensifican y el tipo de cambio se encuentra dentro de la zona de no intervención, “es probable” que los dólares provenientes del campo no se liquiden” a la espera de una mejor cotización, “y que el monto diario de venta del Tesoro no eviten una depreciación del peso” ya que el sector dispondrá de U$S 25.000 millones, pero las exportadoras no tienen obligación de liquidar.

Por su parte, un informe de Quantum Finanzas asegura que el FMI le permitió vender U$S 9.600 millones al Tesoro lo que generará oferta de divisas para contener la demanda de dólares previa a las elecciones. “Hacia adelante podría considerarse que la demanda promedio mensual podría ubicarse en U$S 1,5-2 mil millones”, o unos U$S 18 mil millones en nueve meses, esencialmente por renovación de vencimientos de Lecaps, Letes y el rescate de una porción de los depósitos a plazo fijo.