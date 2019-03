Lavagna le respondió a Macri: “Cuando crezca 9% al año, hablamos”

| Publicado en Edición Impresa

En una sorpresiva aparición pública, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna brindó ayer una entrevista a un portal de noticias en la que salió al cruce de las críticas que le hizo el presidente Mauricio Macri, quien había afirmado que debía “ser más humilde” porque había sido responsable en parte de los problemas económicos que atraviesa el país.

Lavagna, quien está lanzado a competir por la presidencia de cara a octubre, respondió esos cuestionamientos exhibiendo sus “pergaminos” como ex titular de Hacienda durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Cuando logre un crecimiento del 9% anual, hablamos”, disparó.

“Es evidente que Macri está nervioso, hay razones para que esté nervioso. El país está mal, está muy mal en lo económico”, introdujo, y replicó: “En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía con crecimiento de 9%, inflación de 10%, superávit gemelo y creación de empleo, hablamos”.

Pero Lavagna fue más allá en su diagnóstico crítico de la gestión de Cambiemos. “Lamentablemente, Macri ha actuado con mucha soberbia. Va a terminar su gobierno de cuatro años con tres con caída de la producción, y solo uno positivo. El promedio es claramente negativo”.

Lavagna también hizo referencia a la figura de Marcelo Tinelli, con quien mantuvo un encuentro la semana pasada. El conductor televisivo es mencionado en varios posibles escenarios. Sobre todo a partir de sus últimas intervenciones en redes sociales, en las que cruzó al ministro Dante Sica, y por su agenda de los próximos días. El viernes, por caso, visitará al gobernador sanjuanino Sergio Uñac.

“Las personas no somos una sola cosa. No me encontré con el Tinelli que hace bailar en el caño, no tengo ninguna crítica porque ha sido muy exitoso en eso. En todo caso, me encontré con el empresario que paga 400 sueldos por mes, que hace producciones en un sector de la economía donde la Argentina es competitiva y puede serlo por sus características particulares. Yo me encontré con un empresario de ese sector que además tiene otras actividades”.

Finalmente, se refirió a su candidatura. “No es una cuestión de dudas, es una cuestión de condiciones. Estoy hablando de un gobierno de unidad nacional, donde haya sectores del justicialismo, del radicalismo, del socialismo de Santa Fe y de todo el país, de partidos más chicos, del desarrollismo… Si empieza a cobrar forma, bueno, a lo mejor tiene sentido pensar en alguna candidatura”