Bruselas advierte a Londres que aplazar el Brexit tendrá costos

LONDRES

Cualquier aplazamiento del Brexit tendrá un “costo” económico y político, advirtió ayer el negociador europeo Michel Barnier, quien urgió al gobierno británico a justificar debidamente una eventual solicitud de postergación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

“Una prórroga es una prolongación de la incertidumbre”, afirmó Barnier en Bruselas (sede de las instituciones de la UE), tras una reunión de los ministros de Asuntos Europeos sobre el Brexit, sin su par británico.

Reino Unido debe dejar la UE el 29 de marzo. Y, a pocos días de la fecha, la atención se centra en una carta que la primera ministra británica, Theresa May, enviará hoy a sus 27 socios pidiendo una prórroga del Brexit. Los miembros de la UE -que se reunirán en una cumbre mañana y el viernes- deberán acordar esa prórroga por unanimidad.

Según el diario The Sun, May quiere un aplazamiento de 12 meses, pero otros medios hablan de un plazo de dos años con la posibilidad de acortarlo a tres meses si el acuerdo con Bruselas es finalmente aprobado en el Parlamento inglés. La líder conservadora quería someter esta semana a votación del Parlamento (que ya lo rechazó dos veces) el acuerdo del Brexit que negoció con la UE, pero el titular de la Cámara de los Comunes le recordó que no puede presentar la moción sobre el acuerdo otra vez si no había cambios significativos en el texto. (EFE)