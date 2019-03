Gimnasia: para el Indio, la principal duda es Jan Hurtado

Gimnasia entrenó a puertas cerradas pensando en el choque del sábado a las 13:15 contra San Lorenzo y el entrenador Hernán Ortiz aún no despeja la duda: ¿juega o no Jan Hurtado?.

El venezolano regresó ayer de su gira con la selección de su país y no pudo meterse en la práctica formal de fútbol ya que realizó movimientos regenerativos. Es por eso que el DT no aseguró poder contarlo en el once titular que visitará al Cuervo en el Nuevo Gasómetro.

En su lugar estuvo Horacio Tijanovich acompañando al Tanque Silva, mientras que en el medio, sobre la izquierda, Lautaro Chávez reemplazó a Franco Mussis.

Si finalmente Hurtado es utilizado por Ortiz, habrá que ver entonces por quién ingresa ya que el abanico de opciones es amplio. El atacante podría ingresar por Tijanovich o la "Joya" o bien incluso por el uruguayo Silva, aunque ésta última posibilidad es remota.

El resto del equipo ya sería cosa juzgada puesto que volverán Gonzalo Piovi y Lorenzo Faravelli luego de las suspensiones, mientras que en el arco seguirá Sebastián Moyano por el otro sancionado, Alexis Martín Arias.

Con esta duda aún por despejar, el probable equipo sería con Moyano; Oreja, Coronel, Piovi y Licht; Comba, Ayala, Faravelli y Chávez o Hurtado (Tijanovich ocuparía la banda); Tijanovich o Hurtado y Silva. Hoy el grupo se limitó a realizar tareas recreativas ya que el DT decidió bajar cargas y por lo tanto que no surgieron datos.

Los concentrados pasarán esta noche en la Casona, teniendo en cuenta que el compromiso del sábado será apenas pasado el mediodía. Sin embargo, los nombres se conocerán recién mañana.