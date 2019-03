Más cosas raras: cómo será la tercera temporada de “Stranger Things”

Nuevos monstruos, romances frustrados, rayos y centellas serán protagonistas en la tanda de episodios que se estrena el 4 de julio, de la que poco se sabe pero que promete subir a once el volumen ochentoso

La semana pasada “Stranger Things” mostró el primer adelanto largo de su tercera temporada, a tres meses de su estreno, un trailer que dejó en claro que los creadores, los hermanos Duffer, subirán el volumen de la nostalgia ochentosa a once, con una banda sonora indestructible, mucho flúor y neón y referencias para todos.

Ahora, lo que sigue sin quedar claro es de qué ira esta nueva tanda de episodios: seguro, habrá un monstruo que atacará Hawkins otra vez, relacionado con ese espacio que pulula en las sombras, pero para saber más hay que bucear entre indicios, pistas falsas, imágenes parciales y mucha especulación. Que es lo que hacemos a continuación, donde repasamos qué se sabe (o que creemos saber) de la tercera temporada.

VERANO DEL 85

Uno de los grandes trucos de la serie es que la trama avance un año entre temporadas para dar cuenta del crecimiento de los actores, y volverá a repetirse esta temporada con otro salto temporal: luego de que la serie comenzara en 1983 y tuviera su segunda entrega en otoño de 1984, ahora acontecerá durante el verano de 1985. El cambio de estación permitirá una renovación de locaciones: la pileta pública será un eje de la temporada, y, en pleno receso escolar, también lo será el flamante centro comercial, punto de encuentro para los protagonistas y foco de quejas de los vecinos.

El trailer muestra, de hecho, los problemas políticos que ha traído en nuevo shopping a Hawkins, respaldado por su alcalde, uno de los nuevos personajes (interpretado por Cary Elwes). El intendente parece montar una feria gigante con motivo del 4 de Julio y para apaciguar a los vecinos, y allí podrían comenzar las aventuras de la nueva tanda de episodios.

LOS MONSTRUOSS

Después el Demogorgon y el Monstruo de las Sombras, la nueva temporada también tiene monstruo propio, del cual vimos un adelanto en el trailer. Ahora: ¿es la nueva criatura la responsable de lanzar rayos? Y, más importante, ¿está trabajando en complicidad con Billy, el villano de la segunda entrega? Al hermano de Max se lo ve en la ducha mientras “algo” le crece en el brazo, lo que ha llevado a algunos a especular que en realidad él es el monstruo. Pero sea como sea, parecen estar vinculados, sobre todo si tomamos en cuenta que, como adelanta el nombre del tercer episodio, la guardavidas que trabaja en la piscina local con él desaparece: en el trailer la vemos caer hacia el mundo del revés. En el video, también vemos a Once volver a ese oscuro terreno... ¿para rescatarla?

LOS ROMANCES

La temática que atraviesa el trailer (y hasta fue hashtag) es que estamos ante un verano donde todo cambia, y eso no solo aplica a la acción y los bichos, sino también a los chicos, que ya no son chicos. Los problemas comenzarán para Dustin, que se siente solo mientras Max y Lucas comienzan su romance, y también puede haber problemas en el paraíso para Will y Once. Crecer no es fácil, claro, con tanta hormona dando vueltas.

Pero tampoco les va tan bien a los grandes: Hopper y Joyce parecían dispuestos a iniciar un romance, pero las imágenes muestran a él esperándola en un restorán y a ella... comiendo en casa. Quien parece estar mejor es Steve, luego de que Nancy eligiera a Jonathan en lugar de él. Steve trabaja en el centro comercial codo a codo con quien asoma como su interés romántico para la temporada, Robin, encarnada por la hija de Ethan Hawke, Maya. Nancy y Jonathan siguen juntos (como en la vida real) y parecen buscar trabajo en el periódico local, quizás intentando colaborar con la investigación de la guardavidas desaparecida. Allí podrían encontrarse con otro nuevo personaje, Bruce, un periodista de cuestionable moral interpretado por Jake Busey.

CIERRE EN EL CENTRO COMERCIAL

El póster y algunas escenas del trailer hacían hincapié en una colina en las afueras de Hawkins, donde los chicos clavan una misteriosa antena, por lo que muchos especularon que era el sitio de la confrontación final. Sin embargo, todo apunta a que el final será en el centro comercial, una clara referencia a “El amanecer de los muertos”.

Una versión reforzada por algunas extrañas pistas del merchandising oficial, que marcan al shopping como el lugar, y la hora, señalados. Las frases “cuando amarillo y azul se encuentran en el Oeste” y “el gato plateado se alimenta” aparecen en uno de los “teasers”, y ya aparecieron, escritas en código morse, en una especie de poema impreso en el libro de “Stranger Things”. La versión completa dice: “La semana es larga / el gato plateado se alimenta / cuando amarillo y azul se encuentran en el Oeste / un viaje a China suena lindo / si andas con cuidado”. Una aguja azul y otra amarilla aparecen en el reloj del shopping Starcourt, por lo cual algunos especulan que ese reloj podrá dar “la hora señalada”, sobre todo teniendo en cuenta que el capítulo final se titula “La batalla de Starcourt”). Otros afirman que hay que leer el poema al revés (Upside Down).

LA FECHA

Estos misterios y otros se revelarán desde el 4 de julio, fecha en que se estrena la tercera tanda de ocho episodios de “Stranger Things” en la pantalla de Netflix. A esperar...