“Las dos reinas”: la admiración que trasciende el enfrentamiento

La británica Josie Rourke firma la cinta de época sobre el enfrentamiento entre la reina Isabel I y María Estuardo en el siglo XVI

La reina María Estuardo de Escocia (1542-1587) enviuda a los 18, y vuelve de Francia para enfrentarse a su prima Isabel I, para reclamar su derecho a la corona, en “Las dos reinas”, duelo actoral entre Saorise Ronan y Margot Robbie con dirección de la británica Josie Rourke.

“Dudé mucho al principio. Tenía miedo de no ser digna de representar a una Reina, no me veía a mí misma como tal, y no sabía ni siquiera por dónde empezar a construir el personaje”, cuenta Robbie sobre el papel. Fue la frase “no quiero que interpretes a una reina, sino a una mujer” que le dijo su directora, Josie Rourke, la que convenció a Robbie para aceptar una representación que le ha permitido conocer el lado más humano de la mujer bajo la corona.

Es que más allá del poder y la ambición, “Las dos reinas” retrata la parte psicológica del conflicto y “muestra a dos mujeres que, aunque están enfrentadas por la política y la religión, se admiran la una a la otra”, explica Rourke.

En el transcurso de los acontecimientos, ambas soberanas deberán hacer frente a las críticas de sus consejeros varones, quienes consideran que “mostrar el lado más emocional cuando se está en el poder es un símbolo de debilidad”, apunta Robbie. Para ella, esta presión existente en la ficción se puede extrapolar a la actualidad ya que, según lamenta, “sigue habiendo muchas mujeres con altos cargos de responsabilidad que sienten que deben endurecer su personalidad y mostrar fortaleza al exterior para que no se las acuse de ser emocionales”.

Lo mismo piensa su compañera de reparto Saoirse Ronan, quien afirma que “una de las cosas que persiste hoy en día es que, desafortunadamente, las decisiones que toman las mujeres se tienen que justificar y, en ocasiones, parece que tienen que reprimir sus sentimientos para no ser consideradas débiles”.