El Merval cerró marzo en alza pero a nivel mensual reportó una baja de 2,93%

El S&P Merval avanzó hoy 1,74% pero en el mes acumuló un retroceso de 2,93%. Con un volumen negociado de $ 693 millones en acciones, las alzas del día fueron lideradas por Aluar que avanzó 4,55%; Tenaris 3,65%; Banco Macro 3,30%; YPF 2,45% y Banco Francés 2,26%.

Las bajas fueron encabezadas por Cablevisión Holding que cayó 1,97%; Supervielle lo hizo en 1,58% Y Transportadora de Gas del Norte 0,46%, entre otras.

"Los bonos en dólares tuvieron un buen día y subieron entre 75 centavos y 1 dólar en los tramos medio y largo de la curva. Se vio aún mejor performance en los títulos de legislación local (DICA, AY24), con subas de 1,5 a 2 dólares", explicó Sebastián Cisa de SBS Group quien agregó que "punta a punta en el mes los bonos en dólares cayeron 3% en promedio".

Del tramo pesos, Cisa precisó que tanto los bonos con cupón que ajusta por fltación como los de CER "encontraron hoy algo más de demanda, pero el mes cierra con caídas promedio de entre 2 y 3% para los ajustables por CER, con leves alzas para el caso de los floaters". Para Eduardo Fernández, la suba de hoy reflejó las alzas que también exhibieron los mercados de referencia tanto en Wall Street como en Brasil.

LOS ÍNDICES DE WALL STREET FINALIZARON LA SEMANA CON GANANCIAS

Los principales índices de Wall Street cerraron la semana con ganancias con alzas de 0,82% en el índice de valores industriales Dow Jones que finalizó en 25.928,68 puntos.

El avance en el mercado estuvo impulsado por el optimismo en torno a la negociación comercial entre Estados Unidos y China, que contribuyó a dejar un positivo primer trimestre del año.

Mientras que el selectivo Standard & Poors 500 progresó 0,67% y el Nasdaq Composite que aglutina a la compañías tecnológicas ascendió 0,78%, informó EFE.

LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL FINALIZARON HOY EN US$ 66.177 MILLONES

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 74 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación, informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras.

Por su parte, se realizó la cancelación de intereses de los títulos públicos Par (US$ y EUR ) por un equivalente a US$ 150 millones. Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 2 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.