A 3 años de la muerte de su hijo, Storani reclama justicia y control de navegación en Tigre

El dirigente radical Federico Storani reclamó que la Justicia agilice el juicio contra el hombre que manejaba la lancha que mató a su hijo, su ex pareja y otra persona en el Delta del Tigre hace cerca de tres años, y advirtió que a pesar de la reiteración de siniestros similares no se registran iniciativas para controlar los riesgos habituales en la navegación en esa zona.

Storani afirmó en diálogo con Télam que "el fiscal Mariano Magaz hizo una investigación que se extendió mucho en el tiempo pero porque se ocupó de esa tarea muy detalladamente y acusó a este irresponsable (por el conductor de la lancha) por triple homicidio simple".

"Lo que me hincha de verdad es que a pesar de que Magaz elevó la causa hace cuatro meses al juez de garantías Diego Efraín Martinez, éste que sólo tiene que leerla no hizo absolutamente nada; este siniestro sucedió el 31 de marzo de 2016 y hace necesario recordar que cuando la justicia llega tarde no es justicia", subrayó.

"En casi tres años este pendeviejo de más de 50 años no pasó ni un minuto preso, a pesar de que las pericias demuestran que la lancha que él conducía venía a máxima velocidad y en zigzag lo que hizo imposible eludirla y a pesar de todos los testimonios sobre el estado del sujeto hasta ahora la justicia no hizo nada para evitar que repita un incidente de este tipo", enfatizó.

Storani agregó que "para encontrar el cuerpo de mi hijo tuvimos que trabajar tres días corridos que él y sus amigos usaron para intentar construir un encubrimiento, si no, no se entiende cómo el test de alcoholemia le da positivo a todos los tripulantes de su lancha menos a él".

"En estos tres años que pasaron en ese lugar hubo varios siniestros similares y en varios el costo fue de vidas humanas, y a pesar de eso no registro que haya hasta el momento ninguna iniciativa para regular el tránsito en ese lugar o limitar el riesgo de otro incidente", completó el dirigente radical.

Los restos de Manuel Storani, el hijo de 14 años del dirigente radical, habían sido hallados el 31 de marzo de 2016 en el río Luján tras haber caído al agua luego del choque de la lancha en la que viajaba con su madre.

El choque fatal ocurrió pasadas las 23 en la intersección del canal Vinculación y el río Luján, en el Tigre, entre dos lanchas, ambas deportivas y de porte mediano, de entre cinco y seis metros de longitud y con motor fuera de borda. En una de ellas viajaban seis personas, entre ellas Manuel y su mamá, y en la otra tres personas.