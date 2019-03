Sueños de Primera: las pensiones del Pincha y el Lobo desde adentro

Gimnasia tiene la “Casa de Lobos” en su Sede Social y alberga en la actualidad a 32 juveniles; Estudiantes tiene a 50 chicos en su edificio del Country Club bautizado “Edgardo Fabián Prátola”

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

En nuestro país son miles los niños que se mudan a varios kilómetros de sus casas, dejando atrás familiares y amigos, persiguiendo el sueño de ser futbolista profesional. Las pensiones de los clubes se convierten en sus nuevos hogares y sus compañeros pasan a ser hermanos, mientras que día a día luchan con su cabeza intentando no deprimirse cuando las cosas no salen dentro del campo de juego. En Estudiantes y Gimnasia los encargados del fútbol amateur se esfuerzan cada vez más para que los chicos que viven en sus pensiones, que son más de 80 actualmente sumando ambos clubes, se sientan lo más contenidos posibles y puedan transitar de la mejor manera su etapa formativa.

Si muchas veces para un adulto es difícil abandonar su ciudad natal, para un nene aún más, en donde los miedos a veces aparecen más grande. Por este motivo los cocineros y empleados de las pensiones, además de cumplir las funciones para las que están contratados, se toman un minuto en varios momentos del día para escuchar qué les pasa a los chicos y darle un consejo, una palabra de aliento o un simple abrazo. El lazo que se termina creando entre ellos es muy fuerte, algo que hace más dura las despedidas cuando un juvenil debe abandonar el lugar.

Los juveniles que viven actualmente en las casas del fútbol amateur de Estudiantes y Gimnasia son oriundos de distintas partes de nuestro país. Casi todas las provincias están representadas al menos por un jugador, que fue descubierto por algún “scouting” (los encargados de captar talentos) de alguno de los dos clubes y decidió viajar a nuestra ciudad con la ilusión de triunfar con la pelota debajo del botín. Los sacrificios para lograrlo son enormes y, lamentablemente, son pocos los que lo logran.

LOS FUTUROS LEONES, EN EL CORAZÓN DEL COUNTRY CLUB

La pensión “Edgardo Fabián Prátola”, como fue bautizada hace años de manera oficial, se emplaza en el corazón del Country Club de City Bell, a pocos metros de la pileta y pegada a la concentración del fútbol profesional. Se accede mediante una escalera y el primer espacio es el SUM inaugurado el año pasado gracias a los aportes de Santiago Ascacibar y Juan Foyth, en donde los 50 chicos que viven actualmente despejan sus cabezas jugando al metegol, mirando televisión o simplemente contemplando las instalaciones del predio desde alguna de las tantas ventanas.

“La verdad que no es un trabajo enorme el que se hace. No es fácil tener a cargo tantos chicos. Es una gran responsabilidad y hay que estar detrás de ellos”, comenta Pablo Quatrocchi, coordinador de las divisiones juveniles albirrojas. “Más allá de las comodidades o lujos que puedan tener o no en la pensión, lo más importante es el acompañamiento humano. Por eso tenemos a ocho psicólogos trabajando”, agregó el ahora DT interino de la Primera.

Aquellos que viven en la pensión de Estudiantes, el Country Club pasa a ser prácticamente su nueva ciudad. Allí hacen todo. Tienen su pieza, entrenan, van a la escuela, juegan sábado por medio, se relacionan con otros deportistas del club, disfrutan de la temporada de verano… Pasan horas y horas dentro del predio, algo que le permite a los encargados del fútbol amateur tener un mayor control sobre ellos ya que son pocas las veces que tienen que salir a la calle, donde los peligros aumentan.

“Hay que estar atrás de ellos todo el tiempo. Es muy fácil que se depriman. Los que viven en la pensión están pensando todo el tiempo en su carrera, ya que a diferencia del resto no pueden despejarse con sus familias y amigos en su casa. Por eso es importante acompañarlos y saber qué les pasa, no hay que olvidar que son chicos”, apunta Quatrocchi en diálogo con este medio.

LOS FUTUROS LOBOS, EN PLENO CENTRO PLATENSE

La “Casa de Lobos” se encuentra en la Sede Social de Gimnasia, ubicada en pleno centro platense. Esto le permite a los chicos tener las principales atracciones de nuestra ciudad a pocas cuadras, algo que siempre sirve para despejar la cabeza cuando no están entrenando en Estancia Chica o estudiando. Actualmente son 32 los que están viviendo allí, disfrutando de las instalaciones que fueron renovadas en marzo del año pasado.

José Luis Staiano, dirigente albiazul e impulsor de la nueva pensión (junto con el ex dirigente “Chachi” Alonso), dejó en claro la importancia de que los chicos puedan tener un lindo espacio para vivir: “Necesitábamos renovar la infraestructura del lugar y la verdad que se hizo un trabajo enorme. Tenemos 16 habitaciones y este verano fuimos colocando los aires acondicionados. Aprovechamos estructuras del estadio para armar escaleras y estructuras. Además ganamos un nuevo espacio al aire libre que los chicos lo pueden disfrutar y hasta tiene una parrilla”.

Al igual que ocurre en Estudiantes, los encargados del fútbol amateur tienen el foco puesto en el bienestar de los chicos. Este año, por ejemplo, se formalizó el programa de coaching y psicólogos deportivos con sesiones los martes a la noche en donde los juveniles realizan distintas actividades lúdicas que disparan en charlas lúdicas. Según consignaron desde el club, para los chicos es muy atractivo y esperan con ansías que llegue cada semana.

“Es un esfuerzo muy grande el que hace el club para mantener a los chicos. Que estén bien alimentados, que se encuentren bien, que vayan a la escuela… Si bien la pensión tiene capacidad para más, buscamos que no esté al tope para que haya más comodidad y no complicarnos. Por suerte pudimos terminar el año pasado una obra que no se había hecho nunca y que le permite a los juveniles tener mucha más comodidades”, apunta Staiano, quien con orgullo recorre una vez más la “Casa de Lobos”.