Tolosa: lo mordió un gato pero non consiguió darse la vacuna antirrábica

Así lo denunció Diego de Bona tras atenderse en el Centro de Salud Nº 25 de Ringuelet. Necesita siete dosis ininterrumpidas pero advierte que por falta de vacunas deberá interrumpir el plan. "No alcanzan. Hay 45 dosis para 14 pacientes en la misma situación", afirmó.

Las buenas intenciones de Diego de Bona de alimentar a un gatito de la calle, el pasado viernes en su casa de Tolosa, terminó en un drama. Cuando menos lo esperaba, el vecino recibió una mordedura y, en consecuencia, tuvo que someterse a un tratamiento antirrábico ininterrumpido durante un lapso de siete días. Sin embargo, hoy, tras aplicarse la cuarta dosis, denunció que la cantidad de vacunas que debe suministrarle el Centro de Salud Nº 25 de Ringuelet son insuficientes y que probablemente tenga que interrumpir el plan para volver a iniciarlo no antes del viernes y sin la certeza de contar con las dosis necesarias.

"Todo empezó el jueves. El gatito es de la calle, vino a pedir comida a la puerta de mi casa, lo entré y le di un tarrito con alimentos. Luego, lo agarré para devolverlo afuera, porque en mi casa viven tres mascotas y no lo iba a poder tener, y me dio una mordida profunda en un dedo de la mano izquierda", relató.

El incidente ocurrió en una vivienda de 2 entre 521 y 521. Al día siguiente, Diego acudió al centro de atención primaria más cercano, que brinda asistencia para casos de mordeduras caninas y felinas, para realizar la respectiva consulta médica. "Me voy al centro de salud de 12 y 514. Me atiende la médica de guardia. Me cuenta la gravedad de la situación. Me da un plan de vacunación que no se puede interrumpir. Me da dos tabletas de antibiótico. Y me dice: 'Venite a las 16 hs. que llegan las vacunas'".

Hasta ese momento para Diego todo transcurrió bajo los cauces previstos Su preocupación comenzó cuando concurrió a darse la tercera dosis. "Cuando llegué me dicen que no hay más vacunas. Llegué a darme cuatro dosis con la de hoy", enfatizó.

"Me llegué a dar la cuarta y hoy se acabaron. Quedan tres. Dicen que van a llegar el viernes. Es decir, se interrumpió el ciclo", denunció el vecino. A su vez, manifestó: "Ahora tendría que volver el viernes, iniciar un nuevo plan de vacunación. Me tengo que dar toda las vacunas de nuevo pero sin saber si llego a cumplirlo, porque las dosis que entregan no son las necesarias para realizar la cobertura".

Según remarcó en este sentido, en el Centro de Salud Nº 25 "hay un faltante de vacunas para tratamiento antirrábico". Al respecto, precisó que "en este caso entregaron 45 dosis y somos 14 pacientes, todos en la misma situación".

"En tres días se acaban las dosis. No están cumpliendo con los pacientes y estoy preocupado porque es un tema grave", apuntó. Y cerró: "El papel que me dieron dice que debo concurrir a hacer el tratamiento. Lo que están en falta son ellos, porque dice que el control antirrábico es obligatorio. Me dijeron que la vacuna va a llegar el viernes. No soy el único en esta situación, no sabemos qué hacer".

En marcha nuevo pedido de dosis

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, se informó que a raíz del fin de semana largo se agotaron las dosis provistas por el Ministerio de Salud de la provincia, en tanto que este miércoles se solicitarán nuevas dosis.

En tanto se precisó que, las vacunas son provistas por el Ministerio de Salud de la provincia, quien la semana pasada entregó 50 dosis y fueron utilizadas en el transcurso de la semana.

En tanto que el próximo miércoles, la Comuna irá a buscar una nueva remisión de vacunas, por tanto queda garantizada una nueva cantidad de dosis para atender la demanda.

Cabe resaltar que el protocolo antirrábico indica que la primera dosis debe aplicarse dentro de los diez días de producida la mordedura, período en el cual el animal mordedor debe ser observado para evaluar sí existen síntomas que ameriten el inicio del tratamiento.