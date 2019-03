VIDEO.- Conferencia clásica: Pavone y A. Martín Arias no firmaron el empate

Todas las fechas la Superliga elige un encuentro y organiza una conferencia durante la semana a modo de previa. Para la jornada de hoy, el partido seleccionado fue el que protagonizarán Estudiantes y Gimnasia el domingo y, por este motivo, hablan Mariano Pavone y Alexis Martin Arias en un bar ubicado en 5 y 54.

El arquero del Lobo y el delantero del Pincha contaron cómo se preparan para el derby de nuestra ciudad número 160 del profesionalismo.

Entre otras cosas, ambos futbolistas coincidieron en que ninguno de los dos firma el empate en la previa y no se animaron a tirar resultados: "El empate no lo firma ninguno de los dos, ambos queremos ganar y llegamos en igualdad de condiciones. El Clásico se juega con otro temperamento. No importa cómo está la tabla. Resultado no voy a dar porque no somos magos", dijo el golero mens sana.

Por su parte, el Tanque confió que "no se firma el empate como dijo Alexis, los dos queremos ganar. Gimnasia por ahí llega mejor, pero son partidos aparte que se viven diferentes. Será un lindo duelo y haremos lo mejor para ganar".

En tanto que el punta agregó que podría ser su último Clásico: "En los papeles es el último, puede ser el último, así que voy a disfrutarlo dentro de lo que se pueda. Que sea lindo".