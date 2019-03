Sortearon el Apertura 2019

| Publicado en Edición Impresa

Quedó confeccionado anoche el calendario de partidos correspondiente al Torneo Apertura 2019, de la Liga Amateur Platense, tanto en primera división como en el ascenso. De acuerdo a la primera fecha del certamen, que comenzará el sábado 16 del corriente, el Centro de Fomento Ringuelet, que regresa a la máxima categoría, debutará de local ante CRISFA. Mientras que Las Malvinas visitará a CRIBA, campeón del Clausura 2018.

También sobresale el choque entre ADIP vs. Everton, rivales en el actual torneo Federal Amateur.

Y en la B, se destaca el clásico entre Fomento vs. Alumni y Villa Montoro ante For Ever.