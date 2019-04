El Dorados de Maradona empató y quedó cerca de clasificar a la liguilla del ascenso en México

Dorados de Culiacán, el equipo del ascenso de México que dirige el astro Diego Armando Maradona, empató como visitante con San Luis 2 a 2 y quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones jugadas las 14 fechas del campeonato, prácticamente clasificado a la liguilla para subir a la primera división.

San Luis estuvo dos veces en ventaja, 1-0 con gol de Fernando Madrigal y 2-1 a través del argentino Matías Catalán, ex San Lorenzo, pero el equipo de Diego lo empató primero a través del también argentino Fabián Bordagaray, ex Defensa y Justicia, San Lorenzo y River, entre otros, y finalmente con un gol del paraguayo Javier Báez con un preciso tiro libre, consignó la Agencia EFE.

El torneo tiene como líder a San Luis con 28 puntos, seguido por Mineros con 25, Cimarrones con 22 y luego aparece Dorados con 20 junto a Venados.

El equipo de Maradona, que tuvo cuatro argentinos como titulares, el mencionado Bordagaray, más Gaspar Servio (ex Banfield), Gustavo Canto (ex Ferro) y Fernando Elizari (ex Quilmes y San Lorenzo), para quedar afuera de la fase de los ocho mejores tendría que ser víctima de una combinación de otros resultados casi imposible.