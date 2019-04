Juanfer Quinteros, figura de River, hoy en proceso de recuperación, habló para un medio colombiano. “Esto lo tomo con mucho amor”

Juan Fernando Quintero, una de las figuras de River, se encuentra atravesando la primera etapa de su recuperación, después de haber sufrido la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Ante este panorama, el colombiano dijo ayer que afronta “con mucho amor” los plazos de recuperación”.

“En ningún momento, desde que sufrí la lesión, estuve triste. Debía prepararme y sacar fuerzas no sé de qué lugar. Y esta lesión la tomo con mucho amor, consciente de que voy a estar mejor”, manifestó Quintero en la nota que será publicada completa el próximo domingo a través de Deportes RCN de Colombia.

Quintero, autor del segundo gol ante Boca en la Superfinal jugada en Madrid, lleva a cabo su rehabilitación en Colombia, con autorización del cuerpo técnico y médico de River.

VOLVERÍA A FINES DE SEPTIEMBRE

“Sentí algo extraño que nunca había sentido. A los 41 o 42 minutos, me toco la rodilla en una jugada, le digo al médico que sentí una molestia, no sé, algo extraño, aunque me daba para seguir. Cuando llegan los seis minutos del segundo tiempo, hago un cambio de ritmo y se ve la rodilla, es ahí que pido el cambio. Se me volvió a salir, fueron tres veces en 15 minutos”, explicó “Juanfer” sobre su lesión.

“Esta lesión la tomo con mucho amor y soy conciente de que voy a estar mucho mejor”

A su vez, Quintero publicó ayer en su cuenta oficial de la red social Instagram un video donde exhibió uno de los ejercicios que efectúa actualmente en busca del regreso a la actividad, estipulada, aproximadamente, para fines de septiembre.

TRABAJOS DIFERENCIADOS

Por otra parte, el plantel Millonario trabajó ayer por la tarde en el River Cup. Los futbolistas efectuaron una entrada en calor con pelota, y luego, complementaron la jornada con ejercicios físicos-tácticos y de definición.

Las novedades salientes del entrenamiento fueron que Milton Casco e Ignacio Scocco trabajaron de manera diferenciada debido a sus dolencias. El defensor se recupera de una fractura de clavícula; mientras que el delantero, de una fuerte contractura en uno de los gemelos. El entrenamiento de hoy se llevará a cabo en el estadio Monumental, a partir de las 11, y a puertas cerradas.