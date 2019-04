Mauricio Macri admitió que la elección presidencial será "pareja"

El mandatario concedió una entrevista en la que se refirió a las medidas que tomó para mejorar la economía y el panorama electoral

En el comienzo de una semana marcada por la expectativa ante los "precios esenciales" y otras medidas para paliar la inflación, el presidente Mauricio Macri ofreció una entrevista televisiva -que se emitirá esta noche por Canal 9, con la conducción de Viviana Canosa- en la que habló sobre la economía nacional y las próximas elecciones.

En ese marco, el mandatario aseguró: "Estamos seguros de que estas medidas van a ser un alivio". Y explicó: "Heredamos una bomba. Nos vaciaron las reservas. Peor que lo que robaron en la década pasada es lo que desperdiciaron. Antes no tenían cloacas y convivían con la mierda. No medían la pobreza para no estigmatizar".

Por otro lado, Macri reconoció que "tendría que haber sido más prudente con los pronósticos" y que "nadie previó" el pico de inflación que se registró en marzo. "Me encantaría ser mago pero no puedo. No estoy por poder ni por dinero; estoy para ayudar. Trabajo para los argentinos. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo", expresó.

En cuanto al panorama electoral, señaló que el "kirchnerismo tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos", por lo que estima que habrá una "elección pareja" en octubre.

Luego, el mandatario admitió que Cambiemos perdió apoyos y dijo sobre Martín Lousteau: "Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice".

Finalmente, Macri desmintió que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal "no se lleven bien" con Marcos Peña. Y cerró: "El nivel de entendimiento no se vio nunca en la política".