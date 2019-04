Lavagna: "Si uno va a jugar a ganador, el espacio del medio tiene que tener un candidato"

Aunque sin confirmar su postulación a presidente, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, afirmó hoy que "si uno va a jugar a ganador, el espacio del medio tiene que tener un sólo candidato".

Para los analistas políticos esta frase refuerza la idea de que el ex titular de la cartera de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner pretende evitar una PASO con otros dirigentes, y así convertirse en un candidato de consenso, que represente una tercera opción entre Cambiemos y el kirchnerismo en las elecciones de este año.

En esa línea, aseguró que el líder del Frente Renovador y ya lanzado como precandidato del frente Alternativa Federal, Sergio Massa, "es un amigo", pero que no sabe si finalmente le dará espacio a una interna.

"Si uno va a jugar a ganador, el espacio del medio tiene que tener un sólo candidato, el que sea, y tiene que ser 30, 30 y 30 (por ciento de los votos). Y ahí vamos por la final en serio", expresó Lavagna en una entrevista con Canal 9.

Con críticas tanto para el actual gobierno del presidente Mauricio Macri como para el de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, Lavagna afirmó que ambos "fracasaron" y que por ello hay que "lograr un gobierno de unidad nacional".

"Unos son el pasado. Fracasaron. Otros son el presente. Fracasaron. Nosotros tenemos que tratar de ser un futuro, que no haga promesas vacías", apuntó el ex ministro de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner.

Y agregó: "Estamos tratando de cerrar una brecha entre la ex presidenta y el actual". Por otra parte, advirtió que "Argentina está en una situación delicada" ya que "hace ocho años que está estancada" y apuntó que durante estos últimos cuatro años "no sólo no hubo inversión, sino desinversión y una montaña de deuda externa con la cual vamos a tener que convivir unos cuantos años".

"Si ganamos vamos a renegociar con el FMI", dijo Lavagna, al ser consultado acerca de qué haría con los vencimientos de pagos del préstamo de 57.000 millones de dólares contraídos con el FMI que deberían empezar a pagarse en el año 2021.