Primer round

El Pincha irá por un triunfo que lo deje bien parado para la vuelta en el Cilindro. El único cambio sería el ingreso de Bazzana por el suspendido Schunke. Homenaje a Braña en la previa del partido

| Publicado en Edición Impresa

Estudiantes recibirá desde las 20 a Racing, el último campeón del fútbol argentino, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga. El equipo comandado por Gabriel Milito sabe que no será para nada fácil, pero intentará conseguir una victoria y no recibir goles para ir bien parado el sábado próximo al Cilindro de Avellaneda. El arbitraje estará a cargo de Fernando Echenique y TNT Sports (codificado) lo transmitirá por televisión.

El conjunto pincharrata, que viene de superar a Banfield en la ronda pasada, intentará dar el gran golpe en esta nueva competencia y eliminar a uno de los mejores equipos de nuestro país actualmente. Esta noche intentará hacer pesar la localía en el estadio Ciudad de La Plata para poder marcar una diferencia.

En cuanto al once inicial que pondrá el Mariscal esta noche, el mismo aún no fue confirmado pero no variaría mucho del que jugó en el estadio Florencio Sola. La única modificación, obligada, estaría en la defensa: el ingreso de Nicolás Bazzana por Jonatan Schunke, quien llegó a las cinco amarillas ante el Taladro y tendrá que cumplir hoy su fecha de suspensión.

El resto de los interpretes serían los mismos, algo que estuvo en duda por las pruebas que fue haciendo el cuerpo técnico. En el sector ofensivo se especuló con el ingreso de Gastón Fernández, pero todo parece indicar que continuaría Mateo Retegui. El joven delantero que llegó de Boca en el último mercado de pases tendrá una nueva oportunidades desde el minuto 0 y, por detrás, nuevamente estaría escoltado por el tridente compuesto por Manuel Castro, Nahuel Estévez y Matías Pellegrini.

Vale recordar que Lucas Albertengo no irá ni siquiera al banco de los suplentes porque continúa recuperándose de su lesión en el abductor izquierdo. El delantero ex Atlético de Rafaela e Independiente intentará ponerse a punto la semana próxima para poder regresar a las canchas en el Cilindro.

En el círculo central, en tanto, volverán a jugar juntos Enzo Kalinski e Iván Gómez. Rodrigo Braña, que vivirá una noche especial ya que se retirará tras el cierre de este semestre, estará en el banco de los suplentes.

COUDET CONFIRMÓ EL ONCE

Racing, que comenzará hoy su participación en la Copa de la Superliga porque no tuvo que jugar la primera fase, tiene todo confirmado para visitar a Estudiantes en el Ciudad de La Plata.

Tal como se sabe hace días, no podrá contar con Lisandro López por lesión. En la ofensiva estarán Jonatan Cristaldo y Darío Cvitanich.