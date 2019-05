Estatales, médicos y judiciales vuelven a realizar paros esta semana

ATE, CICOP y la AJB anunciaron una nueva medida de fuerza para el miércoles 15. Además del paro, se movilizarán hacia la sede que tienen que gobierno bonaerense en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el secretario general de ATE, Oscar de Isasi, indicó que “anunciamos una nueva medida de acción en unidad los gremios que estamos presentes: AJB, CICOP y ATE. Juntos realizaremos un paro provincial el día 15 con movilización a la Casa de la provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El dirigente agregó que “ATE realizará esta actividad en el marco de un paro nacional en defensa del salario, de la fuentes laborales y por políticas públicas que beneficien a los sectores más postergados. Luego marcharemos hacia el ministerio de Modernización para que los trabajadores del Estado nacional tengan su negociación salarial con el objetivo de recuperar haberes e irradiar la lucha de todos los sectores, como los municipales”.

Por su parte, Marta Márquez, dirigente de CICOP, añadió que “las y los profesionales de la salud vamos a una medida de fuerza de 48 horas en el marco del reclamo del cierre de la paritaria 2018 y denunciamos la discriminación que sufrimos por parte del gobierno provincial, ya que no hemos tenido una sola convocatoria y a partir del año pasado quedamos 15 puntos abajo. De esta manera no es posible sostener el sistema público de salud, el cual lo mantenemos por el compromiso de las y los trabajadores y no del gobierno”.

Por último, Jorge Sotelo, secretario adjunto de la AJB, declaró que “los judiciales nos organizamos para enfrentar este ajuste. Hemos tenido dos reuniones paritarias y nos ofrecen un 7 por ciento de retroactivo. Exigimos una cláusula gatillo y el cierre de la mesa de negociación salarial de 2018”.