Eldia.com y más de 60 medios del país unidos para combatir las noticias falsas en la campaña

No eran del día de la presentación del libro "Sinceramente" de Cristina Fernández de Kirchner los colectivos estacionados en una avenida. No era "trucho" el título de ingeniero civil de Mauricio Macri. Era falso el posteo que señala que Roberto Lavagna cobra una jubilación de 17 mil dólares. ¿Vamos a dejar que las mentiras se cuelen sin más en la próxima elección presidencial? La respuesta es "no".

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y con ellas llegarán meses de circulación intensiva de fotos, videos y mensajes políticos que será necesario chequear. La experiencia internacional confirma que la mala información abunda en períodos electorales, en especial en contextos de alta polarización, como el que se vive en la Argentina. Ante este desafío nace Reverso, un proyecto colaborativo inédito en el país, impulsado y coordinado por AFP Factual, Chequeado, First Draft y Pop-Up Newsroom, en el que más de 60 medios* y empresas de tecnología se unen para intensificar la lucha contra la desinformación con chequeos que podrán ser publicados en simultáneo por todos los aliados.

Una mentira es una mentira y este proyecto prueba que, en eso, todos los medios podemos estar de acuerdo. En Reverso participan medios grandes y pequeños, nativos digitales y los que se suelen llamar medios "tradicionales", como diarios, radios o TV. Jamás se habían aliado tantos medios y tan diversos en una iniciativa editorial. Podrán sumarse otros, siempre que se comprometan a respetar los principios establecidos por el consorcio.**

Por qué Reverso

Intencionalmente, el nombre retoma el juego de palabras: la información verificada y confiable de #ReversoAr será la contracara de la desinformación que circule a través de las redes sociales, canales de mensajería instantánea y medios durante la campaña presidencial de 2019. Esta iniciativa retoma las enseñanzas de otras que se hicieron en diferentes países: "CrossCheck" en Francia, "Electionland" en los Estados Unidos, "Verificado" en México, "Comprova" en Brasil y más recientemente "Checkpoint" en India y "Comprobado" en España.

En qué consiste la alianza

Se trata de un consorcio de organizaciones internacionales, medios y empresas para capacitar a periodistas de todo el país en técnicas de monitoreo y verificación de contenidos virales, y para producir y difundir en conjunto y simultáneo artículos y piezas audiovisuales que pongan en evidencia la desinformación que circule durante el proceso electoral. Habrá medios que serán aliados difusores y otros que además serán aliados productores, pero todos participarán en alguna de las 12 capacitaciones que brindará Reverso en los próximos dos meses en 11 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires y que comenzarán este viernes 17 de mayo en la ciudad de Mendoza. Lo que se busca es que los ciudadanos tengan mejor información disponible.

Esta alianza pretende potenciar lo mejor de la experiencia nacional e internacional. Chequeado y First Draft trabajarán juntos en el desarrollo de los materiales de capacitación para periodistas y, luego de los comicios, en investigaciones en profundidad. Pop-Up Newsroom aportará su experiencia en el desarrollo del workflow de la producción y difusión en conjunto por parte de un gran número de redacciones y trabajará con Chequeado en el desarrollo de tecnología para agilizar el trabajo periodístico; y AFP Factual, el blog de fact-checking de la Agencia France-Presse, y Chequeado serán los responsables de la mesa central de edición.

Cómo funcionará, dónde podrás verlo y hasta cuándo

Reverso tendrá una redacción descentralizada en todo el país que conformarán los medios aliados productores y contará con una mesa central que funcionará en la redacción de Chequeado. El equipo revisará permanentemente redes sociales y tendencias con herramientas de monitoreo para saber qué información se está compartiendo más y analizar si se trata de contenido verdadero, engañoso, falso o que es imposible comprobar. Todos los medios que formen parte de Reverso, como aliados productores o aliados difusores, podrán difundir los contenidos que se produzcan en el marco de la alianza para luchar contra la desinformación y brindarles a sus lectores, radioescuchas y televidentes información verificada y confiable.

Reverso comenzará a publicar contenido en www.ReversoAr.com el 11 de junio y finalizará el 11 de diciembre luego de que asuma el gobierno elegido. Las redes sociales de la alianza serán @ReversoAr en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Además, podrás contactarte vía WhatsApp en ReversoAr.com/whatsapp

Quiénes nos respaldan

La iniciativa cuenta con el apoyo económico y tecnológico de Facebook Journalism Project, Google News Initiative, Luminate y WhatsApp, quienes financian las capacitaciones que se harán en todo el país y al equipo de periodistas que trabajará en la redacción central de Reverso.

Twitter también será parte de esta acción común y permitirá usar distintas herramientas de la plataforma como listas o "ads for goods", para promover a la iniciativa y que los tuits de la misma tengan mayor alcance y visibilidad en el feed.

Facebook, además, notificará sobre las historias más compartidas entre las cuentas argentinas para detectar posibles desinformaciones y avisará a sus usuarios de los contenidos verificados.

Google, además, aportará infraestructura con capacidad de cómputo en la nube, dará apoyo con herramientas de verificación y ayudará a interpretar las tendencias de búsqueda que reflejen Google Trends para comprender qué están buscando los argentinos vinculado con el proceso electoral.

Luminate apoya desde hace 4 años al equipo de Chequeado en el desarrollo de herramientas y proyectos innovadores como Reverso para combatir la desinformación y mejorar la calidad del debate público.

WhatsApp ayudará a que Reverso tenga la mejor interacción posible con la plataforma de mensajería usada por millones de argentinos. Los usuarios podrán reenviar mensajes a su línea oficial para que un equipo de periodistas los verifique. Estos mensajes también se usarán para crear una base de datos para estudiar y comprender mejor la propagación de la desinformación.

El objetivo de todos los aliados es sencillo: darles herramientas a los ciudadanos para saber qué es cierto y qué es falso, sin importar su origen, y desalentar así a quienes utilicen contenidos desinformantes para influenciar los votos en estas elecciones de 2019.