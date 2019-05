Kyrgios protagonizó otro escándalo y fue descalificado del torneo

| Publicado en Edición Impresa

Nick Kyrgios volvió a dar la nota en el circuito y no precisamente por su juego. El conflictivo tenista australiano fue descalificado del Masters 1000 de Roma por una conducta antideportiva durante el partido de segunda ronda frente al noruego Casper Ruud.

Kyrgios (36 del ranking mundial) estaba 1-1 (3-6 y 7-6) ante Ruud en el tercer set cuando perdió los estribos: lanzó al suelo su raqueta, insultó al árbitro y revoleó una silla. Los espectadores comenzaron a abuchearlo y el australiano se retiró del court con mucha bronca.

“Estoy podrido, realmente podrido. Estoy harto de tratar con idiotas como este que está sentado allí (en referencia el juez de linea)” decía a los gritos Kyrgios; mientras que el umpire daba a conocer la decisión de descalificación

Kyrgios no la terminó ahí y siguió discutiendo: “he terminado. Esto se terminó. No puedo seguir dando el cien por ciento y tratar con estos idiotas”, insistía el irascible tenista nacido hace 24 años en Canberra.

Cortocircuitos. Tras su victoria frente al ruso Daniil Medvedev en la víspera, el australiano había hecho de las suyas. En una entrevista a un periodista estadounidense, se la agarró con Novak Djokovic.

Nick Kyrgios fue descalificado en el Masters 1000 de #Roma por estas actitudes. pic.twitter.com/EYhiSTwTzJ — Tenis Zone (@TenisZoneOk) 16 de mayo de 2019

“Tiene una obsesión enfermiza con la necesidad de caer bien a la gente. Quiere ser como Roger (Federer). Quiere ser amado de tal manera que no consigue soportar lo contrario. Es algo vergonzoso”, dijo Kyrgios.

“Poco importa el número de Grand Slam que gane, no será nunca el más grande para mí. Simplemente porque lo he enfrentado dos veces y, lo siento, si no me puedes derrotar, no eres el mejor de la historia”, agregó sobre Djokovic.

Tampoco se salvó Rafael Nadal de sus picantes declaraciones. “Cuando me gana, todo va bien, te dice que eres un rival difícil y que jugaste bien… Pero cuando yo le gano, se pone a decir que ‘no me respeta, no respeta a los hinchas, no tiene ningún respeto por este deporte’. ¿Pero de qué habla? ¡Yo jugaba así antes y nada ha cambiado!”, señaló.

LA ATP LE APLICÓ UNA MULTA ECONÓMICA

Por el momento, la ATP decidió no suspender a Nick Kyrgios tras el escándalo que montó en el Masters 1.000 de Roma en su partido contra Casper Ruud.

Lo que sí tendrá el australiano es una multa económica que asciende a los 20.000 euros, además de la pérdida de los 45 puntos que le corresponderían por la segunda ronda y de los 33.635 euros de premios. Además, deberá costearse el alojamiento.

Sin embargo, hay voces que reclaman un castigo mayor. Por ejemplo, el noruego Ruud, que vivió el escándalo al otro lado de la red de cancha. “Soy de los que creo que Kyrgios debería estar por lo menos una año y medio fuera del circuito” sostuvo el tenista nórdico que después más tarde perdería frente a Juan Martín Del Potro en la siguiente ronda del Masters de Roma.