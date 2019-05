A dos días de las elecciones parlamentarias, en Europa las "fake news" circulan menos de lo previsto

El tráfico de "noticias basura" en Europa, en la previa de las elecciones parlamentarias de la UE, es menor de lo que se preveía para esta época, señala un estudio publicado hoy que destaca entre otros puntos la baja interacción de este tipo de información en Twitter.

La investigación -realizada entre el 5 y el 20 de abril- publicada hoy por el Instituto de Internet de la Univerdidad de Oxford (OII, por sus siglas en inglés) engloba bajo el término "noticias basura" a aquellas "ideológicamente extremas, engañosas o construidas con información objetivamente incorrecta".

Entre los principales hallazgos, destaca que "menos del 4% de las fuentes que circulaban en Twitter" durante el período de recopilación de datos "eran noticias basura o fuentes rusas conocidas".

Asimismo, los usuarios de la red de microblogging "comparten muchos más enlaces a los principales medios de comunicación en general (34%), excepto en la esfera polaca, donde las noticias basura constituían 21% de trafico".

En Facebook, donde más usuarios interactúan con el contenido hegemónico en general, "individualmente las noticias basura aún pueden superar en gran medida a las mejores noticias, más importantes y producidas profesionalmente", generando hasta cuatro veces el volumen de acciones ("me gusta" y comentarios).

En general, las noticias basura "más exitosas en nuestro conjunto de datos tienden a girar en torno a temas populistas como el sentimiento antiinmigración e islamófobo, y pocos expresan euroescepticismo o mencionan directamente a los líderes o partidos europeos", señala el texto.

La investigación examinó la calidad y la cantidad de noticias e información política que los usuarios de las redes sociales compartieron durante el período de estudio en siete idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, polaco, español y sueco).

Para ello, los investigadores recolectaron 584,062 tuits relacionados con las elecciones parlamentarias europeas de 187,743 usuarios únicos usando hashtags (etiquetas) relacionados con las elecciones.

De este universo extrajeron 137,658 tuits que contenían una URL, que apuntaban a un total de 5,774 medios.

La circulación masiva de las noticias basura, junto con la propaganda manejada por algoritmos -en función de los intereses de las personas-, es una preocupación de las autoridades de la UE por su capacidad de socavar la integridad de los procesos electorales, según lo han expresado en reiteradas ocasiones.

Por eso se preveía para esta época un escenario repleto de noticias falsas, como ha sucedido en otros períodos pre-electorales.

"Nuestra investigación previa ha demostrado que las noticias chatarra y la manipulación del tráfico se utiliza comúnmente para influir en la vida pública en Europa", señalan los autores del estudio.

Una de las razones del cambio de tendencia es el relativo bajo interés en las elecciones europeas, señalan los autores del estudio.

"En las elecciones generales por países que hemos estudiado la cantidad de noticias que se compartían era enorme. Las europeas son menos 'sexys' y la conversación no gira alrededor de algo tan competido como son unas generales", afirmó Nahema Marchal, una de las autoras.

Pero también se podría estar frente a un cambio en la estrategia comunicacional: "Que los enlaces a fuentes de noticias basura no sean prevalentes no implica que mengüen, sino que su forma evoluciona", sostuvo Marchal, quien recordó la campaña en las elecciones presidenciales de Brasil, donde la desinformación circuló a través de Whatsapp y no en redes públicas.