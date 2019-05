Al "Ciudadano Ilustre" de Gualeguaychú lo condenaron a prisión por abuso sexual a un menor

Le dieron 8 años de cárcel por "corrupción y promoción de la prostitución" al abogado Gustavo Rivas por una de las denuncias. Fue absuelto por las otras 11 que pesaban en su contra

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó hoy al abogado Gustavo Rivas a 8 años de prisión por "corrupción y promoción de la prostitución" en el caso de un menor de edad y lo absolvió en las otras 11 denuncias, en un juicio oral pero no público que comenzó el 1 de abril y tuvo más de 100 testigos en 12 audiencias. Si bien los jueces Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Derudi consideraron que "los hechos existieron y Rivas fue su autor", lo absolvieron en uno de los casos "por el beneficio de la duda" y en los otros diez por "prescripción de los mismos".

En tanto, condenaron al hombre de 73 años, destacado como "ciudadano ilustre" por la municipalidad de Gualeguaychú, a ocho años de prisión por promoción a la corrupción y prostitución de un menor de edad, delito que tiene una pena que va de 4 a 10 años. El Tribunal determinó que Rivas fue autor de "actos sexuales orales y de penetración por un extenso lapso de tiempo, iniciados entre los 12 y 13 años del menor".

La lectura de la sentencia comenzó a las 10.15 con una sala colmada de periodistas y con la presencia de la organización "Rompiendo el Silencio" frente al Tribunal en apoyo a las víctimas. Los jueces decidieron "no hacer lugar a la prisión domiciliaria" pero fijaron que Rivas deberá "presentarse los miércoles y sábados de 7 a 12 horas en la Jefatura Policial local".

Rivas no podrá "salir de la ciudad y del país sin autorización judicial; mantener contacto con las víctimas o realizarles actos molestos" y deberá pagar $2 millones en las próximas 48 horas.

Por su parte, el abogado Alfredo Vitale que representa a uno de los denunciantes por cuyo caso el abogado Gustavo Rivas fue hoy absuelto, aseguró que recurrirá a Casación y que su representado "está muy angustiado" porque la sentencia "lo deja a la deriva". "Hablé con él y está muy angustiado porque en el juicio fue probado que tiene un daño en su salud que no tiene sanación ni mejoría, y la sentencia es como un 'seguí como puedas' ", dijo Vitale en diálogo con Télam tras la lectura del fallo.

La decisión del Tribunal "no corresponde porque hay tratados internacionales que tienen supremacía sobre el derecho argentino que avala la posición nuestra de que no está prescripto el delito", aseguró Vitale. En ese sentido, señaló que la condena "no era lo que esperaba" y que por eso decidió "recurrir en Casación, una vez que tengamos los fundamentos" de la sentencia.

Finalmente, comentó que la resolución judicial determina que "hay una sociedad que no está contemplando" a la víctima, y destacó el hecho de que Rivas "queda en libertad". "Parece un chiste porque una de las medidas que le imponen es que tiene que firmar en la Jefatura Policial, que queda a 15 metros de su casa", concluyó.