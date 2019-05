El 80% de las argentinas no se siente representada con las fotos de las publicidades

“No perdamos más tiempo de nuestra vida luchando contra nuestro cuerpo. Está bueno que entendamos que nuestro cuerpo es maravilloso y que la vida no termine siendo eso que pasa mientras nos hacen preocuparnos por si se ve o no se ve la celulitis”. Brenda Mato Modelo plus size, activista del cuerpo y voluntaria en la ONG AnyBody