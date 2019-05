Prevén alto impacto del paro de mañana por la adhesión del transporte y camioneros

Será la quinta huelga general convocada por la central obrera contra la política económica de Macri. Sólo movilizará la izquierda

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales tendrá mañana, se prevé, un alto impacto por la adhesión de los gremios vinculados al servicio de transporte, camioneros. de la educación, bancarios y empleados de comercio, entre otros.

Será el quinto paro general convocado por la cúpula de la CGT contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Si bien los gremios decidieron no marchar, habrá algunas movilizaciones organizadas por partidos de izquierda y ollas populares de los movimientos sociales en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Adherirán unos 70 gremios, entre los que destacan los de transporte: Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad, los metrodelegados, los sindicatos aeronáuticos como la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), por lo que no habrá vuelos, subtes, trenes, colectivos. Tampoco funcionará el transporte marítimo y adhiere el sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. En La Plata, confirmaron desde la UTA local, no funcionará ninguna línea de colectivo.

El gremio de Camioneros, uno de los convocantes con los Moyano a la cabeza, paran el miércoles por lo que no habrá recolección de residuos, distribución ni transporte de caudales. Desde la Municipalidad de La Plata emitieron ayer un comunicado en el que se explicó que por el paro no habrá recolección de residuos desde la noche de hoy martes en el casco urbano y primer anillo, la zona comprendida entre las calles 122 y 137, desde 526 a 80. En tanto, se detalló que el miércoles no habrá prestación del servicio en las delegaciones, mientras que en el casco urbano se retomará el servicio de manera habitual.

En el caso de los peajes, las barreras permanecerán levantadas en autopistas, advierten.

Los gremios docentes como Suteba, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) adhieren por lo que no habrá clases en las escuelas públicas primarias y secundarias, los jardines de infantes y escuelas privadas, en su mayoría por la adhesión de los gremios del transporte.

El otro sector de peso que se plegará a la medida de fuerza serán los bancarios que conduce Sergio Palazzo.

Durante mañana miércoles no habrá atención en las entidades públicas y privadas y tampoco se cargarán los cajeros automáticos. Todos los trámites se deberán hacer on line.

El paro de mañana también tendrá fuerte impacto en la administración pública. Los gremios estatales de ATE y UPCN adhieren y no funcionarán las dependencias municipales ni la administración pública. La ANSeS decidió adelantar para hoy los pagos previstos para mañana miércoles 29 de mayo debido a la adhesión de los gremios del Estado y la Bancaria.

Los hospitales y otras dependencias de salud pública sólo atenderán casos de urgencia a través de sus guardias.

En el caso de los judiciales, en la Provincia la actividad en Tribunales se verá afectada desde hoy y hasta el jueves, ya que la Asociación Judicial decidió extender su reclamo salarial al gobierno de María Eugenia Vidal en tres jornadas.

Si bien los Empleados de Comercio se plegaron, se espera que la adhesión en este caso sea parcial.

carga de la sube

Otro de los servicios que se verán afectados a partir de hoy y durante mañana es la carga de la tarjeta SUBE. La Unión de Kiosqueros del República Argentina (UKRA) se suma a la huelga y no habría servicio de recarga en los negocios durante la jornada de hoy y mañana, en reclamo además de una mayor rentabilidad para los trámites de carga.