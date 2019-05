Tras la salida de Mosca hay desconcierto y un clima convulsionado en Diputados

Entre fuertes tensiones, el oficialismo negocia los votos para aprobar el pedido de licencia y el desafuero del titular del cuerpo

Un sismo. En la Cámara de Diputados, muchos apelaban anoche a esa imagen para graficar las horas que se viven luego de la salida del presidente del cuerpo, Manuel Mosca, envuelto en un escándalo a partir de acusaciones de abuso sexual contra una joven militante de su espacio político.

Ayer, en el edificio que da a la avenida 53 el clima estuvo enrarecido. Todas las conversaciones estaban atravesadas por la situación de Mosca, quien presentó un pedido de licencia y de desafuero que el cuerpo debe tratar en una sesión especial convocada para el jueves de la semana próxima.

Un estrecho grupo de colaboradores de Mosca buscaba ayer ordenar una situación caótica en la Cámara baja, que al menos provisoriamente quedará a cargo de Marisol Merquel, una diputada del bloque del PJ alineada con Martín Insaurralde.

Fue el día de mayor desconcierto desde que el lunes pasado la noticia sacudió la Cámara. Primero, se informó que Mosca había ido a la Justicia a denunciar un supuesto intento de extorsión en su contra. A las pocas horas, comenzaron a conocerse detalles sobre una denuncia presentada por una militante del PRO ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde dijo haber sido víctima de varias situaciones de acoso y abuso sexual por parte de Mosca cuando compartieron actividades de la campaña electoral de 2015. La denunciante, trascendió, había tomado contacto con varios dirigente de primera línea de Cambiemos e incluso había sido recibida por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Casado con la senadora nacional Gladys González, Mosca, de 36 años, era uno de los dirigentes jóvenes con mayor proyección en el macrismo bonaerense. Además de su rol como presidente de la Cámara baja, sillón al que llegó por un pedido de la propia Vidal, era un jugador de peso en el armado del interior provincial. Ayer, incluso en el oficialismo decían, fuera de micrófono, que le será muy difícil recuperar su carrera política después del fuerte sacudón.

En el entorno de Mosca la actitud fue de cautela. “No tenemos ninguna notificación oficial sobre ninguna denuncia contra Manuel. No vamos a tomar postura sobre versiones ni rumores”, explicaron.

La estrategia parece encaminada ahora a sacar a Mosca lo antes posible de escena. Por eso, sus colaboradores se abocaron ayer a las negociaciones para conseguir los votos necesarios que permitan aprobar en la sesión del próximo jueves el pedido de licencia por 60 días y el desafuero.

La movida genera resistencias entre propios y extraños. No son pocos los que creen que no se debe aprobar un pedido de licencia ante una denuncia cuyo contenido exacto todavía no se hizo público.

Otros, en cambio, creen que Mosca no debe pedir licencia, sino directamente renunciar si la Justicia lo involucra en una causa por acoso sexual. Así lo sostienen, por ejemplo, los diputados del massismo encabezados por Rubén Eslaiman. Ayer, los legisladores del Frente Renovador fueron al plenario de comisiones convocado para dar despacho al proyecto de extinción de dominio que impulsan ellos y que había pedido la propia gobernadora Vidal. Al plenario no fue ningún legislador del oficialismo.

“Hace 24 horas que la Cámara explotó por los aires y hacen esta puesta en escena”, se quejaban en Cambiemos. En la bancada que conduce Maxi Abad hubo silencio de radio. Después de una jornada de reuniones interminables, en el oficialismo se consiguió consenso tras la idea de acompañar el pedido de licencia y desafuero.

“Es el pedido de Mosca y se va a respetar”, explicaron, fuera de micrófono.