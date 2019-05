Dorados no pudo ganar en la primera Final y Diego le pegó duro al árbitro

Dorados De Sinaloa, el equipo de Diego Maradona no pudo ganar en la primera final que definirá el ascenso a la primera división del fútbol azteca.

El encuentro con San Luis por el clausura 2019 terminó 1-1 y el Diez, además de apuntarle a los árbitros, dijo:"Aquí no se murió nadie".

También advirrtió que "Estamos groguis pero no es nocaut" y opinó que "Hasta el empate de ellos, nosotros tuvimos el comando de la pelota. Hay que preguntarnos qué nos pasó que los dejamos venir a ellos porque no tenían sorpresa. No nos complicaron pero cayó esa pelota en el área chica, hubo un rebote y nos empataron. No me voy contento, pero sí satisfecho por el rendimiento".

"Hubo un penal muy claro a Rubio (Rubin) que no lo cobró", opinó el Diez quien resultó muy crítico respecto al arbitraje.

"El tema de los árbitros es que cada uno interpreta el reglamento a su antojo y el reglamento es uno. Hoy después de los 20 minutos del segundo tiempo, el árbitro estaba más pendiente del auricular que le decían seguramente que todas las infracciones tenían que ser para San Luis. No nos cobró una a favor, pero no hablo de mala leche. Hay árbitros buenos y malos. Este es malo. No le busquemos otra cosa".