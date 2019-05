El "Loco" Romero, senador acusado de abuso sexual, al final pidió licencia

El camporista estaba entre las cuerdas por la dura acusación y sus inasistencias en el recinto

La Cámara de Senadores de la Provincia volvió a sesionar hoy y los legisladores debían votar una sanción al senador camporista Jorge “Loco” Romero, quien fue denunciado por acoso sexual y desde fines del año pasado no se presenta en el recinto ni en las reuniones de comisión, si el legislador camporista no respondía una segunda intimación de la presidencia del cuerpo para que justifique sus continuas inasistencias, que generan conflicto hasta con sus propios compañeros de bloque kirchnerista. Lo cierto es que esta jornada Romero pidió licencia sin goce de sueldo.

La solicitud expresa: “Por medio de la presente, solicito una licencia sin goce de haberes por el plazo de 30 días a partir del día de la fecha, conforme a lo establecido en el artículo 5 inciso B y 6 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Jorge Romero, Senador”.

Sin duda que la presión sobre el senador que responde a La Cámpora creció en los últimos días, luego de que estallaran públicamente las denuncias por supuesto acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, de Cambiemos. Al legislador, que responde al mando político de Andrés “Cuervo” Larroque, se le iban a aplicar los términos del reglamento interno del Senado de la Provincia, que prevé un recorte en la dieta que cobra como legislador. Lo que es términos disciplinarios, no era mucho más lo que el cuerpo podía hacer con su particular situación.

El caso de Romero se conoció a fines del año pasado, cuando el legislador fue denunciado por una militante de La Cámpora de haber intentado obligarla a practicarle sexo oral después de una salida grupal con otros dirigentes de la agrupación juvenil kirchnerista. El senador emitió un comunicado en sus cuentas de redes sociales en donde ensayó un mea culpa y anunció que se apartaría de sus funciones. Pero pasados ya seis meses, Romero seguía en su banca, pese a que desde entonces no se lo volvió a ver ni por el Senado ni por el edificio Anexo de 7 y 49.

La situación generó un sacudón institucional. Primeros fueron los propios compañeros de Romero los que decidieron hacer un movimiento con respecto a su situación. La jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Teresa García, resolvió correrlo de su función en las comisiones legislativas de las que participaba. Oficialmente, se explicó que la decisión obedecía a la necesidad de cubrir esas vocalías, ya que Romero no estaba concurriendo a las reuniones de comisión. Pero el movimiento fue leído como un gesto político de distanciamiento con el senador camporista, que desde que estalló el escándalo por las denuncias en su contra no asistió a ninguna de las actividades de la Cámara. En ese marco, la conducción de la Cámara decidió hace algunos días atrás pedirle a Romero que justifique sus continuas inasistencias a las sesiones. Fue luego de que el Secretario Legislativo del cuerpo, Mariano Mugnolo, elevara por su parte una notificación a la presidencia informando que Romero no había ido a las últimas seis sesiones del cuerpo, contando la Asamblea Legislativa y la sesión preparatoria, entre otras.

Romero nunca respondió ese pedido. Hace una semana el presidente del Senado Daniel Salvador insistió con una segunda intimación para que Romero dé explicaciones sobre sus inasistencias, según confirmaron fuentes del Senado. Es por eso que hoy finalmente decidió pedir la licencia.