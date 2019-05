Listorti: “No éramos Carmelitas Descalzas, pero odio no hubo”

El histórico ladero de Marce se diferenció de los ex integrantes de “CQC” y habló de la buena convivencia con la troupe de “VideoMatch”

“Qué paradoja de la televisión… Los CQC tan cancheros, tan cool, que fueron siempre, todos peleados y tirándose mierda… Y los Videomatch todos juntos festejando 30 años”, escribió, la semana pasada, un histórico productor de Tinelli, haciendo alusión a la interna entre Pergolini y sus chicos y la supuesta buena onda entre los que formaron la troupe de Marce. Pero quien esté libre de pecados...

“Pablo y Pachu eran los preferidos”, manifestó al respecto José María Listorti, siempre considerado como “el número 2” de Tinelli, en relación a los rumores que indicaban que la dupla siempre era beneficiada, algo que confirmó.

Según trascendió, muchos consideraban a Pablo Granados como el “Andy Kusnetzoff” de “CQC”, tanto por su carácter como por el peso de sus notas, que, en general, eran las que más medían. Incluso, dentro de la dupla con Pachu, alguna que otra vez ha habido rispideces. Cuestión de egos...

“Internas no había. Claramente todos luchábamos por meter nuestra nota y cuantas más veces posibles salir, pero había buena onda en general. Obviamente, ya que yo trabajé once años en la primera etapa de ‘VideoMatch’, en algún momento durante tanto tiempo me habré enojado con unos y otros conmigo, como pasa en cualquier trabajo, pero odio e internas no hubo”, contó el conductor de “Hay que ver” (Canal 9).

De hecho, confesó cómo se mantienen en contacto. “Tenemos un grupo de WhatsApp en el que al día de hoy estamos todos: Pablo, Pachu, Fredy Villarreal, Toti Ciliberto, Miguel Ángel Rodríguez, Larry de Clay, Sergio Gonal, Pichu Straneo, Sebastián Almada; estamos todos. Nos hablamos, nos mandamos videos y nos deseamos suerte cuando uno debuta o estrena algún programa de televisión u obra de teatro. Interna como la de CQC que descubrí este año, no”, reveló el humorista y actor.

De todos modos, aseguró que no eran corderitos pero eso no implicó que, al final del día, terminara reinando la paz. “Que alguna vez nos hayamos peleado uno con otro y que claramente pasó, puede ser. No fue el convento de las Carmelitas Descalzas; pero odio generalizado no”.

Según José María, que en alguna oportunidad llegó a reemplazar en la conducción de “ShowMatch” a Tinelli, fue mágico el reencuentro en la reciente apertura del programa, en el marco de las celebraciones por el 30 aniversario de Marce en la televisión. “Fue muy lindo encontrarnos todos nuevamente, no solo los que estábamos delante de cámaras sino a productores que no veíamos hace años y que se quedaron en Telefé. Editores, asistentes, jefes de producción, fue muy lindo”, cerró.