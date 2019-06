Apareció un bebé abandonado en una caja

| Publicado en Edición Impresa

Un bebé recién nacido que fue encontrado dentro de una caja en el partido bonaerense de Merlo está en buen estado de salud, informaron ayer fuentes policiales y médicas.

El hallazgo se produjo el miércoles último -aunque trascendió ayer- cuando un joven de 33 años que caminaba por la calle junto a dos amigos escuchó quejidos provenientes de una caja. Al acercarse encontraron un bebé con apariencia de recién nacido, vestido y con una nota que decía: “quien haya encontrado a mi hijo Mateo le pido por favor que llame a su papá, se llama Joaquín y todavía no lo sabe, este es su número, no puedo cuidarlo ni tenerlo 15 (...). Nació ayer, 28/05/2019, a las 20.35. Lo amo mucho y espero que algún día me perdone” (sic).

Los jóvenes dieron aviso a la policía que trasladó al bebé al Hospital Héroes de Malvinas, donde está en observación y fuera de peligro.

“El bebé está estable, pesa 2,920 kilos y no tiene ningún tipo de infección. Había tomado mucho frío, por eso se lo puso inmediatamente en una incubadora”, dijo Marcelo Juez, médico del hospital de Merlo y agregó que “la rapidez con que llegó al hospital lo salvó”.

“Creemos que fue parto domiciliario, que no recibió asistencia médica. Lamentablemente estamos acostumbrados a estas cosas. El año pasado tuvimos dos casos, uno sobrevivió y otro falleció. Este fue el tercer caso”, agregó el profesional.

Jonathan, uno de los chicos que encontró al bebé afirmó que lo primero que hizo cuando junto a sus amigos fue “auxiliarlo, porque estaba ahí solo y temblaba, aunque estaba abrigado con mantas. Yo, que soy grande, tenía frío, así que imagino que el bebé también”.

“Nosotros somos así, como laburamos en la calle revisamos todo lo que hay. Nos llamó la atención cuando lo vimos”, agregó.

Jonathan apuntó: “Tengo 2 hijos, y a la primera la crié siendo menor de edad y trabajando, pero no sé en qué situación debe estar la madre del bebé. Me siento contento de haberle salvado la vida”, completó.

El Municipio de Merlo informó que “los jóvenes que hallaron al bebé se comunicaron al 911. El móvil lo trasladó al Hospital Provincial Héroes de Malvinas, de la misma localidad tal cual indica el protocolo de asistencia en situaciones de emergencia”.