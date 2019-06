Las últimas tendencias en el sexo más buscadas en Google

¿Te quedaste sin ideas en lo que respecta a tu vida sexual? La red tiene la solución. La recopilación ‘Sex Trends 2019’ da luz a lo que hacemos entre las sábanas.

Algunos dirán que los ojos son el espejo del alma. Sin embargo, en el mundo web y las redes el mayor identificador de lo que nos pasa por la cabeza no es otro que Google, el todopoderoso ser que sabe qué nos interesa, qué nos da miedo y qué cosas queremos probar.

El aburrimiento en el dormitorio y quedarse atrapado en la rutina sigue siendo el asesino de la vida sexual número uno. Incluso ante cualquier encuentro fortuito o casual, siempre es mejor estar a la vanguardia.

Nuevas tendencias sexuales siguen apareciendo al igual que viejos fetiches se reavivan con nombres nuevos y modernos. Pero, ¿qué pasa específicamente en las camas españolas, argentinas, mexicanas y del resto del mundo? ¿Y qué nación está más interesada en qué término amoroso?

Movidos por la curiosidad, seguro que no somos los únicos que han buscado recetas con cúrcuma en el buscador, o incluso, la receta original de las empanadas con la ilusión de que fuesen iguales que el de nuestra madre. Si lo has hecho, no estás sola. Pero también debés reconocer que no es lo único que buscás. Y que alguna vez en tu vida, has tecleado algo relacionado con el sexo en San Google.

Pues bien, la aplicación de citas Jaumo ha analizado, en los últimos doce meses, al menos 24 millones de búsquedas sobre sexo, creando un informe llamado ‘Sex Trends 2019’. ¿Los resultados? Están de moda los tríos, las infidelidades consentidas, las relaciones sexuales anales, los azotes y la postura sexual del perrito.

No obstante, lo que más llama la atención de todo es cómo cambian las preferencias sexuales según a qué país se pregunte. ¿Un ejemplo? La mitad de los italianos (51%) reconoce que le fascina mirar a su pareja mientras mantiene relaciones sexuales con otra persona.

La práctica, que recibe el nombre de ‘cuckold’ es también popular en otras zonas de la geografía. Los brasileños también la llevan a cabo (37%), seguidos por los espaloles (31%) y los portugueses, con los que la península comparte porcentaje.

La otra tendencia más al alza son los tríos, seguido por el sexo anal, que llama especialmente la atención de los brasileños, mientras que los mexicanos, argentinos y españoles tienen predilección por la búsqueda “sexo en grupo”.

En Europa, hay grandes diferencias respecto de las preferencias sexuales.

Si bien los intereses en conjunto no divergen tanto entre los latinoamericanos, existen grandes diferencias entre los vecinos europeos. Cualquier alemán que no pueda encontrar un compañero adecuado para vivir el fetiche cornudo en su país debería probarlo entre los italianos: hasta el 51 por ciento está interesado en esta práctica. Un interés similar parece provocar el sexo anal entre los rumanos (50 por ciento) y los turcos (49 por ciento). Los amigos del trío pueden encontrarse entre los griegos (33 por ciento) y los irlandeses (31 por ciento). Personas de ideas afines como los españoles y los portugueses prefieren el cuckold (31 por ciento). Respecto a las nalgadas, con un 23 por ciento los checos son los que más se inspiran entre látigos. Del mismo modo, resulta interesante entre los europeos el afamado estilo perrito, donde los británicos unos de los más interesados (22 por ciento).