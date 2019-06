"No se vislumbra en Massa una voluntad política de concretar un acuerdo"

El jefe del bloque de diputados del kirchnerismo anticipó que si no hay acuerdo "no quiero que después diga 'no se dio porque no nos dieron los espacios que necesitábamos"

El presidente del bloque del FPV en Diputados, Agustín Rossi, aseguró hoy que "hay una fuerte voluntad nuestra de confluir con Sergio Massa" y admitió que esa posición "es más fuerte" en el kirchnerismo que en el Frente Renovador que lidera el precandidato presidencial. "No se vislumbra en Massa una voluntad política de concretar un acuerdo", afirmó el legislador del krichnerismo, y aclaró que en su espacio sí está clara la "voluntad manifiesta de construir este escenario de unidad opositora". En declaraciones a la radio FM La Patriada, Rossi señaló: "Está clara nuestra voluntad manifiesta de construir este escenario de unidad opositora, no está tan clara la voluntad de los otros, nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenemos voluntad de acuerdo con Sergio Massa y es explícita". "Está claro que hay una fuerte voluntad nuestra en confluir, mucho más fuerte de la que se ve en el propio Massa. Vamos a insistir hasta el último momento", afirmó Rossi. A su vez, en declaraciones a El Destape Radio, Rossi sostuvo que de todos modos ese espacio seguirá insistiendo "hasta último momento" con la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque, dijo, "queremos una construcción lo más amplia y plural de la oposición". "Ojalá Sergio termine decidiendo converger con nosotros", enfatizó Rossi, quien señaló que tal como dijo ayer el precandidato presidencial del PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, finalmente se trata de "una decisión personal de Sergio Massa". Anoche, Alberto Fernández mantuvo una charla informal con Massa en un programa de televisión cuando el líder del Frente Renovador festejaba en Chubut el triunfo del gobernador Mariano Arcioni, donde aprovechó para invitar al líder del Frente Renovador a seguir conversando: "Sergio volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos con este tema" . En esa línea, Rossi consideró que "es claro que hay sectores del Frente Renovador que expresan una mirada favorable a un acuerdo con nosotros y otros sectores que son refractarios a un acuerdo con nosotros". Finalmente, el jefe de diputados del FPV-PJ aseveró que "con la oposición unida se puede ganar en primera vuelta; si no lo está, se dificulta pero lo vamos a intentar. El triunfo en primera vuelta está más cerca si está adentro Massa, así que lo seguiremos intentando".



