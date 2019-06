Macri anunció que su compañero de fórmula será Miguel Ángel Pichetto

A través de las redes sociales, el presidente confirmó que el senador peronista será quien lo acompañe como candidato a vicepresidente de la Nación. "Es un hombre de estado que con el correr de los difíciles años de gobierno supo conocer y respetar por su compromiso con la Patria y las instituciones" sostuvo el mandatario

A pocas horas del cierre para inscribir frentes electorales, el presidente dio a conocer que el senador peronista Miguel Ángle Pichetto será quien lo acompañe en la fórmula presidencial en su carrera por la reelección.

Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 11 de junio de 2019

El presidente dio a conocer la noticia hoy a través de la red social Twitter luego de una serie de reuniones que mantuvieron varios funcionarios de Cambiemos.

El dato surgió pasado el mediodía. Si bien al principio se hablaba de que Pichetto había sido sondeando la firme postura del ahora precandidato a vicepresidente daba lugar a distintas especulaciones

En una entrevista que había ofrecido esta mañana, había sido consultado por un ofrecimiento para integrar la fórmula de Cambiemos. Al respecto negó que ello hubiese ocurrido y tampoco quiso referirse a si aceptaría o no la invitación: "No me lo han ofrecido y no voy a hablar de temas que no ocurrieron, vivo el día a día".

Finalmente, alrededor de las 16.00, el presidente Macri destacó que el senador peronista Miguel Ángel Pichetto será quien integre la fórmula presidencia que competirá en las elecciones de octubre.

La versión de que Pichetto era el elegido para acompañar a Macri apareció luego de que esta mañana el legislador peronista resaltara que en caso de que Macri se enfrentara en un balotaje con Alberto Fernández se inclinaría por el actual Jefe de Estado.

Argumentó que "no vuelvo al pasado. Con Macri la Argentina volvió al mundo. Un triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández es la vuelta al pasado".

Hace algunas semanas, había comenzado a generase una sintonía entre Macri y Pichetto por una declaración del presidente que trascendió de una reunión privada y por una serie de gestos del senador.

En un acercamiento entre ambos, el legislador le pidió perdón por haber votado el año pasado la ley anti tarifas. Además de esto, el otro gesto que valoró Macri fue el que tuvo en una reciente gira por Nueva York, en la que dio señales de previsibilidad frente a inversores.

Ambas acciones hicieron que el presidente resaltara en más de una ocasión la actitud de Pichetto.