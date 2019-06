Todo terminó muy mal entre un club de la Superliga y su principal referente

Huracán decidió dar de baja a Patricio Toranzo a quien no le gustaron para nada las formas utilizadas por el club del cual es hincha y para el que jugó varias temporadas.

"No voy a pisar más el club", dijo el futbolista de 37 años, que muy enojado añadió: "Me hubiera gustado que se terminara de otra manera, no así tan frío".

Toranzo, que hubiera pretendido retirarse en Parque de los Patricios, explicó que "Me fui de vacaciones, sabiendo que iba a renovar...Primero me dijeron una cosa y después otra".

El principal referente del "Globo", que ahora busca club, advirtió que "El presidente Nadur se comunicó conmigo y me dijo que no seguía y que no fuera el martes pasado. Fue así, muy pocas palabras", se quejó.

Y aclaró: "Me quedo con las copas, fotos, videos y goles. No se van a borrar nunca más. Hoy te digo que no voy a pisar más el club, ni siquiera volví a buscar mis cosas. A los colaboradores y empleados los llamé por teléfono para saludarlos", explicó.