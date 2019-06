Por el masivo corte, se suspendió la reunión en el Hipódromo

La jornada de domingo no fue una más en el clásico Hipódromo de la Ciudad. Y es que, pese a la gran cantidad de gente que se hizo presente para darle rienda suelta a su pasión por los equinos, el “apagón” general que sorprendió a la Región desde horas de la mañana no permitió que se llevarán adelante las carreras previstas y no hubo acción en 44 y 115.

De esta forma, el corte de energía fue el gran protagonista del domingo, ya que no hubo posibilidad de utilizar el sistema operativo, por lo que la jornada quedó suspendida desde temprano.

“Debido al corte energético de a nivel nacional que es de público conocimiento, y las consecuencias que éste ocasiona y pudiera ocasionar, las autoridades del Hipódromo de La Plata han decidido suspender la reunión de este 16 de junio.

Asimismo se informa que, el Clásico Pedro Goenaga (G2), se disputará con todos sus inscriptos el martes 25 del corriente”, fue el comunicado emitido por las autoridades del Hipódromo ante la insólita situación vivida ayer desde temprano.