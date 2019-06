Lavagna y Urtubey anunciarán la fórmula para la Provincia

| Publicado en Edición Impresa

La fórmula presidencial Consenso Federal, Roberto Lavgna y Juan Manuel Urtubey, se mostró por primera vez en público. El anfitrión fue el gobernador y la excusa un homenaje al General Martín Güemes a 198 años de su muerte. Entre otros temas, los precandidatos hablaron de sus postulantes para la provincia de Buenos Aires aunque no dieron nada de pistas de quienes van a hacer. Sí, que lo definen y anuncian esta semana antes del cierre de listas, el sábado.

Con ellos, estuvo Graciela Camaño tras el saltó que pegó dejando al massismo. Sigue siendo la candidata bonaerense para el ex ministro de Economía pero la diputada reiteró que no quiere ese lugar. También sorprendió la presencia de Laura Leguizamón, la ex senadora nacida nacida en nuestra ciudad.

Urtubey advirtió, en una rueda de prensa donde estuvo un cronista de EL DIA, que “no vamos a lanzar una fórmula a gobernador desde otra provincia. Debemos respetar a sus dirigentes y su gente. Hace décadas que la provincia de Buenos Aires no tiene un gobierno autónomo, sin menospreciar a quienes la gobernaron. Es momento que lo tenga”.

Mientras, Lavagna se refirió al apagón que dejó ayer a todo el país a oscuras durante varias horas: “No puede ser que millones de personas hayan quedado desconectadas. Estamos esperando una explicación pero una explicación sólida en lo técnico de lo que pasó y que tenga razonabilidad para la gente que lo sufrió”.