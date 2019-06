Marcada bajante del río dejó “secas” las canillas y hay miles de usuarios sin agua

El fenómeno afectó la provisión de Absa y los usuarios volvieron a estallar de bronca. En algunas escuelas debieron suspender las clases. La navegación, complicada. Se esperaba que recuperara sus valores desde esta madrugada

Después de varios días de lluvia, el viento cambió y provocó una marcada bajante en el Río de la Plata que causó problemas en la navegación y disminuyó notoriamente la provisión de agua a la planta potabilizadora Donato Gerardi.

El fenómeno trajo una marea de reclamos por baja presión o falta de agua en distintos puntos de la Ciudad y tuvieron que suspender las clases en distintos establecimientos educativos estatales y privados. Se esperaba que esta madrugada la marea recuperara sus niveles y anoche Absa informó que el servicio empezaba “a normalizarse paulatinamente” (ver aparte).

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval había anticipado que el Río de la Plata interior se encontraría durante la mañana y la tarde de ayer un metro noventa centímetros por debajo de los valores indicados en las tablas de marea.

Sin embargo, se aclaró que la bajante no fue muy extraordinaria y hasta usual para los meses de mayo y junio. “La máxima bajante la registramos en 1984 cuando hubo menos 3,66 metros en el Puerto Buenos Aires”, aproximadamente cuatro metros menos que el valor de marea astronómica, dijo el pronosticador de ese servicio. Se explicó que la retirada de las aguas de la línea costera se debió a la presencia de un centro de baja presión en el Sureste de la provincia y a vientos del oeste que soplaron a unos 50 kilómetros por hora y causaron un efecto contrario a la sudestada.

“A las 8 y 36 fue la pleamar y entre las 16 y las 17 se producirá el pico de la baja, se prevé un metro y medio negativo; los buques de gran calado tendrán problemas para navegar”, agregó el pronosticador que aclaró que por la noche de ayer cambiaría el viento y el nivel del río tendería a regularizarse.

El principal problema que ocasiona la bajante es que “dificulta la navegación para buques de gran calado y afecta la toma de agua para potabilizar”, dijo, por su parte, el jefe de División Física Oceánica, el capitán de fragata Aldo Firpo.

“Para tener una idea de magnitudes, el promedio de las bajamares en el Río de la Plata es de 48 centímetros aproximadamente (marea astronómica)”, detalló el experto.

En tanto Absa reconoció que la bajante extraordinaria del río afectó su capacidad operativa. “Se registra una pronunciada bajante en los niveles del Río, fenómeno que continuará en las próximas horas, según lo pronosticado por el servicio meteorológico, y que impacta directamente en la producción de agua potable, ya que se redujo considerablemente el ingreso de agua a la Planta Potabilizadora”, se indicó en un comunicado.

Además se aclaró que como consecuencia del bajo nivel del río se redujeron los bombeos hacia Ensenada y Berisso y hacia La Plata y que podría observarse baja presión y / o falta de agua en las tres ciudades.

En cuanto a la calidad del servicio se advirtió que el menor caudal de agua que ingresaba a la planta arrastró mayor cantidad de sedimentos, ocasionando una mayor turbiedad en el agua de red.

“Este fenómeno extraordinario se da con la llegada del viento pampero, frío y seco, el cual se recuesta en las aguas sobre el lado uruguayo, apartándolas de la costa de Buenos Aires”, se agregó y se aconsejó hacer un uso racional y solidario de las reservas de agua hasta tanto el servicio quede normalizado.

En junio de 2016 también se registró una pronunciada bajante que dejó al descubierto una extensa playa que modificó el paisaje costero. En Punta Lara los desprevenidos pescadores que pretendieron lanzar sus líneas desde el murallón costero se toparon con que eso fue imposible por la bajante.

Ni el muelle del Club Universitario de Punta Lara que tiene una extensión de 700 metros resultó propicio para la pesca, ya que los pescadores recién encontraron el agua en la punta del espigón.

Ya en las primeras horas de ayer los vecinos de diferentes zonas comenzaron a expresar su malestar por la baja presión del agua. Uno de los puntos mas críticos fue 69, entre 22 y 23, “no tenemos nada de agua, ayer hubo baja presión, pero en las últimas horas las canillas quedaron secas”, contó Estela, una vecina de esa cuadra.

La postal se repitió en diferentes hogares que se quedaron sin agua e impidió a la gente usar el lavarropas, ir al baño, darse una ducha o simplemente hacer un té.

“Esto no puede seguir así, en 22, entre 68 y 69, todas las noches se corta el agua, ahora hablan del río, pero los días anteriores que tampoco tuvimos servicio ¿qué pasó?”, se preguntó Alicia - 83 -, quien a pesar de contar con una bomba no logró que el agua subiera al tanque y tuvo que comprar agua mineral para el consumo.

El problema también afectó a distintos establecimientos educativos de la Región que tuvieron que suspender las clases por falta de agua, ya que no se pudo garantizar el standard de higiene que requiere la jornada educativa.

También denunciaron la falta de agua vecinos de 137 entre 65 y 66, en Los Hornos; en 78 entre 18 y 19, Altos de San Lorenzo; en 5 y 72 y en 27, entre 39 y 40, en el casco urbano de la Ciudad.

En el Barrio Mondongo, un grupo de vecinos se concentró en diagonal 79, entre 63 y 65 y se los escuchó decir, “cómo puede ser que no haya reservas de agua para paliar estos faltantes”.

El Colegio Euforión se suspendieron las clases del turno tarde por falta de agua y lo mismo hicieron el Colegio Nacional, el Liceo y la Escuela Anexa.

Ya en horas del mediodía, la falta de agua se sentía en viviendas de Barrio Norte, Barrio Hipódromo y en la zona de la Terminal de Ómnibus. También se registraban inconvenientes con el suministro en Berisso y Ensenada. “Nos bancamos el domingo sin agua por culpa del corte de luz, que aumentó más del 3 mil por ciento en tres años y no pudieron explicar que fue lo que pasó todavía, y ahora esto. Está bien, es culpa de una bajante, pero no hay un plan operativo para activar es estos casos? Encima las boletas de aguas son impagables y no concuerdan con el servicio ni la calidad de agua”, dijo Guillermo, de barrio Norte.

