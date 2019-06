Refuerzan el blindaje de plaza San Martín para impedir que se monte la feria ilegal

Ante la posibilidad de que vuelvan a instalarse los manteros, ayer se vieron más policías armando un “cordón” humano en torno al paseo

Blindada. Así volvió a amanecer, ayer, la plaza San Martín, en el marco de un nuevo “mega operativo” desplegado por las fuerzas de seguridad de la Provincia para darle batalla a la venta ilegal en el emblemático espacio verde situado en torno a la Gobernación, la Legislatura y el Pasaje Dardo Rocha.

A casi dos semanas del primero de esos procedimientos, ayer volvieron a la carga con la embestida para ponerle fin a la venta callejera. Desde el día del primer operativo la plaza ha permanecido custodiada. Pero con el correr de los días, para los ocasionales transeúntes era evidente que la cantidad de efectivos venía disminuyendo de forma paulatina.

Sin embargo ayer se notó un refuerzo en la cantidad de efectivos, que volvieron a “cercar” la plaza. Se sabe que los miércoles es uno de los días en que suele montarse la feria en la que ofrecen todo tipo de mercadería y de procedencia desconocida, desde indumentaria hasta insumos para teléfonos celulares, en medio de las quejas de comerciantes formalizado que apuntan a la “competencia desleal” y de vecinos ofuscados por ocupación de ese lugar. Los otros dos días son los lunes y viernes.

Igual que en las jornadas anteriores, efectivos policiales formaron un cordón que abarcaba todo el perímetro por lo que esta mañana no se registraba actividad comercial sobre la plaza.

En medio de los rechazos de los manteros a estas medidas, todo parece indicar que el blindaje policial llegó para quedarse. Incluso, un fallo judicial rechazó desde el primer momento un pedido de hábeas corpus presentado por abogados que pidieron el regreso de los manteros y el retiro de las fuerzas de seguridad.

Asimismo ayer inspectores de Control Ciudadano realizaban nuevamente rondines preventivos con el objetivo evitar la ocupación de las veredas de los locales comerciales.

No obstante, esta es una batalla en la que por ahora la venta callejera no da el brazo a torcer. Los manteros siguen instalándose en las veredas del microcentro, pese a que ya se habilitó el predio de 80 y 134 al que la Comuna pretendía mudar a los vendedores ambulantes. Sucede que quienes acepten instalarse en dicho paseo ferial deberán “blanquear” sus prácticas y mudarse a un punto alejado del Centro, algo con lo que no todos los vendedores callejeros están de acuerdo.

43% de las mercaderías que ofrecen los manteros que se instalan en la vía pública pertenecen al rubro de indumentaria y calzado, según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio. Muchas de esos productos, además, son falsificaciones de marcas reconocidas, por lo que la Comuna radicó una denuncia penal para que intervenga la Justicia. de las mercaderías que ofrecen los manteros que se instalan en la vía pública pertenecen al rubro de indumentaria y calzado, según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio. Muchas de esos productos, además, son falsificaciones de marcas reconocidas, por lo que la Comuna radicó una denuncia penal para que intervenga la Justicia.