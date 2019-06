Negociaciones y tensión en el peronismo con algunos nombres seguros y muchas incógnitas

| Publicado en Edición Impresa

El feriado de ayer funcionó como un anticipo de la jornada del próximo sábado, cuando antes de las 24 horas deberán oficializarse las listas de candidatos. En el Frente Todos, las negociaciones estuvieron a la orden del día, con una pulseada protagonista en la Provincia: la que definirá la conformación de las boletas de legisladores.

La tarea es difícil porque tiene que contener, justamente, a todos: kirchneristas de distintas vertientes, camporistas, intendentes del PJ, sindicalistas y massistas. Hasta ahora hay cero certezas pero varios indicios de cómo se perfila el armado en las secciones.

En la Primera, donde se renuevan 15 bancas de diputados, la pelea mayor la está dando el histórico intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien se perfila como uno de los de mayores chances para encabezar la boleta, en un esquema en el que su hijo Pablo Descalzo, compita por la intendencia. Por estas horas, negocia que La Cámpora no le arme interna en su distrito. El otro jefe comunal que quiere meter nombres es Mario Ishii. El massismo apuesta por la renovación de Rubén Eslaiman. El ex camporista José Ottavis, alineado a Massa, no sería parte de la lista.

En la Segunda, que elige senadores, el que suena fuerte para encabezar la boleta es el intendente de Areco, Francisco “Paco” Durañona. Ni la camporista Cecilia Comerio (va por la intendencia de San Nicolás) ni Sergio Berni renovarán. El otro intendente que quiere sumarse a la lista es Oscar Ostoich.

En la Tercera, donde también se eligen senadores, el esquema está dominado por la pulseada de intendentes. Hay muchos, con mucho peso, y todos quieren poner un delegado suyo al tope de la boleta, desde Verónica Magario hasta Martín Insaurralde y Gustavo Arrieta, quien busca colocar a su esposa, Marisa Fassi, como primer “cupo femenino”. El massismo pediría la reelección de José Luis Pallares.

En la Cuarta, que renueva 14 diputados, hay algunos nombres que parecen como “número puesto”. El primer apellido en esa lista es Zurro. Avelino, hijo, termina su mandato como diputado y podría renovar, aunque también se habla que el casillero lo podría ocupar su padre, Pablo, intendente de Pehuajó. El otro que, dicen, seguro cobrará con un lugar a salir sería Darío Golía, hombre alineado a Julián Domínguez. Los nombres para el cupo femenino que más suenan en la últimas horas son los de Valeria Arata y una dirigente de La Cámpora que ahora terminó jugando cerca de Massa: Rocío Giaccone.

En la Quinta, Moyano está pidiendo a su hijo más joven, Hugo Antonio Moyano, de profesión abogado, para encabezar la boleta de diputados provinciales. Es una negociación complicada porque la sección tiene muchos actores de peso. La Cámpora quiere la reelección de José Ignacio “Cote” Rossi, quien hoy se muestra cercano a Axel Kicillof. Pero hay intendentes de la sección que también quieren estar, caso Juan Pablo De Jesús (La Costa) y Francisco Echarren (Castelli).

Si se cumple el acuerdo en el que trabajan por estas horas Máximo Kirchner y Martín Insaurralde, el ex intendente de Guaminí Néstor Álvarez encabezaría la boleta de candidatos por la Sexta. El segundo lugar sería para una dirigente de La Cámpora de Bahía Blanca, Desireé Cano.

Finalmente, en la Séptima, las versiones señalan que la lista podría estar encabezada por Walter Abarca, pero también se menciona a una dirigente de La Cámpora de Olavarría, Mercedes Landívar.